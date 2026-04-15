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Festa do BBB 26 conta com mensagens de Christian Chávez e Bob Sinclar

Brothers vão curtir uma Festa do Pijama nesta quarta-feira (15).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:54)
Zoeira
Imagem dos músicos Christian Chávez e Bob Sinclar, que deixaram um recado para os participantes do BBB 26.
Legenda: Bob Sinclar (esquerda) e Christian Chávez (direita) deixaram recados para os participantes do BBB 26.
Foto: Shutterstock/Alexey Lesik e Reprodução/Instagram.

Na reta final do programa, os brothers vão viver uma Festa do Pijama na casa do Big Brother Brasil 26. Nesta quarta-feira (15), eles vão ser surpreendidos com mensagens de artistas, como Christian Chávez e Bob Sinclar.

Os participantes do Top 5 vão poder escolher trechos de shows, músicas que viraram hit na temporada e VT's marcantes. Ana Paula Renault, Milena, Juliano Floss, Leandro Boneco e Jordana seguem no programa.

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Dentre outros artistas que enviaram vídeo, estão Lazzo Matumbi, Cly G e Lanzin, e Kid Abelha.

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