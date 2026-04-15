Festa do BBB 26 conta com mensagens de Christian Chávez e Bob Sinclar

Na reta final do programa, os brothers vão viver uma Festa do Pijama na casa do Big Brother Brasil 26. Nesta quarta-feira (15), eles vão ser surpreendidos com mensagens de artistas, como Christian Chávez e Bob Sinclar.

Os participantes do Top 5 vão poder escolher trechos de shows, músicas que viraram hit na temporada e VT's marcantes. Ana Paula Renault, Milena, Juliano Floss, Leandro Boneco e Jordana seguem no programa.

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Bob Sinclair, DJ francês dono do hit "Wold, Hond On", já tinha compartilhado cenas da Ana Paula, no BBB 26, nas redes sociais. Assim, ele deixou um recadinho para a sister. Além disso, Milena, que é muito fã do RBD, vai receber uma mensagem de Christian Chávez.

Dentre outros artistas que enviaram vídeo, estão Lazzo Matumbi, Cly G e Lanzin, e Kid Abelha.