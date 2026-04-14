Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja tudo o que você precisa saber

Doze anos após a última passagem por Fortaleza, a banda Guns N' Roses retorna à capital cearense com um show na Arena Castelão neste sábado (18), às 20h.

A apresentação faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” ("Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes"), que já chegou a outras seis cidades brasileiras neste mês.

A expectativa de público no Ceará é de 50 mil pessoas. Os primeiros 25 mil ingressos para a apresentação deste sábado foram vendidos nos 30 minutos iniciais da abertura da bilheteria ainda em 2025.

O estádio foi dividivo em sete setores e cada um terá sinalizada a entrada específica: arquibancadas superior, inferior e especial; pistas normal e premium; lounge e camarotes.

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Como vai funcionar o show em Fortaleza?

Segundo informações da produtora do evento, a abertura dos portões da Arena Castelão acontece a partir das 16h. Quatro horas depois, o público irá curtir o número de abertura, protagonizado pela banda de rock Raimundos.

Essa não será a primeira vez que os brasilienses abrem a apresentação do Guns. Na verdade, a dobradinha já aconteceu ano passado, quando os americanos trouxeram a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ao Brasil.

Ao término da apresentação dos Raimundos, às 21h, os cinco integrantes do Guns devem subir ao palco para o número principal da noite.

Depois da capital cearense, a rota brasileira da banda continua no Nordeste com apresentação em São Luiz no dia 21, e depois para o Norte, onde encerram a etapa nacional em Belém do Pará em 25 de abril.

Etufor prepara transporte especial à Arena Castelão

Em nota ao Diário do Nordeste, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que três ônibus especiais vão operar no atendimento ao público do show, com destino aos terminais de integração, a depender da demanda dos passageiros.

A empresa ainda informou que dispõe de 17 linhas de ônibus que passam pela arena, um total de 72 veículos em circulação no dia da apresentação. Para voltar do show, estarão disponíveis as seguintes rotas:

034- Corujão/Av. Paranjana I;

035- Corujão/Av. Paranjana II;

620- Corujão/Barroso/Pedras.

O Diário do Nordeste também procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para informações sobre os preparativos para o trânsito no entorno do Castelão.

A AMC confirmou que uma megaoperação estará em andamento no dia para facilitar o acesso do público ao estádio e deve divulgar mais detalhes em breve.

Qual a atual formação da banda?

Legenda: Banda retorna à Capital cearense após 12 anos. Foto: Antonio Scorza/Shutterstock.

Desde o ano passado, a formação atual conta com Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra, Duff McKagan no baixo, Richard Fortus na guitarra e backing vocal e Isaac Carpenter na bateria.

A tecladista Melissa Reese também integra a banda. Porém, antes dos shows pelo Brasil começarem, o grupo anunciou que ela não participaria das apresentações. A decisão foi motivada por "motivos pessoais imprevistos".

Reese toca com o Guns desde 2016, ao substituir Chris Pitman no início da turnê "Not In This Lifetime", tornando-se a primeira mulher entre os integrantes fixos.

Qual é a provável setlist?

A montagem das apresentações do Guns N' Roses será, provavelmente, a mesma do ano passado, pois ainda fazem parte da mesma turnê. Com isso, é muito provável que a banda se atenha aos hits clássicos, com alguns covers no caminho. Confira: