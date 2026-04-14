Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja tudo o que você precisa saber

Apresentação marca o retorno da banda à capital cearense após 12 anos.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 10:37, em 15 de Abril de 2026)
Verso
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Legenda: Formação original de Guns N' Roses banda está confirmada em show na capital cearense.
Foto: Reprodução/Facebook.

Doze anos após a última passagem por Fortaleza, a banda Guns N' Roses retorna à capital cearense com um show na Arena Castelão neste sábado (18), às 20h.

A apresentação faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” ("Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes"), que já chegou a outras seis cidades brasileiras neste mês.

A expectativa de público no Ceará é de 50 mil pessoas. Os primeiros 25 mil ingressos para a apresentação deste sábado foram vendidos nos 30 minutos iniciais da abertura da bilheteria ainda em 2025. 

O estádio foi dividivo em sete setores e cada um terá sinalizada a entrada específica: arquibancadas superior, inferior e especial; pistas normal e premium; lounge e camarotes.

Veja também

teaser image
Zoeira

BBB 26: Ana Paula Renault e Jordana discutem após Sincerão

teaser image
Zoeira

Katy Perry nega acusação de assédio sexual da atriz Ruby Rose: 'Mentiras perigosas'

Como vai funcionar o show em Fortaleza?

Segundo informações da produtora do evento, a abertura dos portões da Arena Castelão acontece a partir das 16h. Quatro horas depois, o público irá curtir o número de abertura, protagonizado pela banda de rock Raimundos.

Essa não será a primeira vez que os brasilienses abrem a apresentação do Guns. Na verdade, a dobradinha já aconteceu ano passado, quando os americanos trouxeram a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ao Brasil.

Ao término da apresentação dos Raimundos, às 21h, os cinco integrantes do Guns devem subir ao palco para o número principal da noite.

Depois da capital cearense, a rota brasileira da banda continua no Nordeste com apresentação em São Luiz no dia 21, e depois para o Norte, onde encerram a etapa nacional em Belém do Pará em 25 de abril.

Etufor prepara transporte especial à Arena Castelão

Em nota ao Diário do Nordeste, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que três ônibus especiais vão operar no atendimento ao público do show, com destino aos terminais de integração, a depender da demanda dos passageiros.

A empresa ainda informou que dispõe de 17 linhas de ônibus que passam pela arena, um total de 72 veículos em circulação no dia da apresentação. Para voltar do show, estarão disponíveis as seguintes rotas: 

  • 034- Corujão/Av. Paranjana I;
  • 035- Corujão/Av. Paranjana II;
  • 620- Corujão/Barroso/Pedras.

O Diário do Nordeste também procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para informações sobre os preparativos para o trânsito no entorno do Castelão.

A AMC confirmou que uma megaoperação estará em andamento no dia para facilitar o acesso do público ao estádio e deve divulgar mais detalhes em breve. 

Qual a atual formação da banda?

Imagem mostra Axl Rose cantando com um microfone enquanto Slash toca guitarra em um palco durante um show de rock do Guns N' Roses no Rio de Janeiro.
Legenda: Banda retorna à Capital cearense após 12 anos.
Foto: Antonio Scorza/Shutterstock.

Desde o ano passado, a formação atual conta com Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra, Duff McKagan no baixo, Richard Fortus na guitarra e backing vocal e Isaac Carpenter na bateria.

A tecladista Melissa Reese também integra a banda. Porém, antes dos shows pelo Brasil começarem, o grupo anunciou que ela não participaria das apresentações. A decisão foi motivada por "motivos pessoais imprevistos".

Reese toca com o Guns desde 2016, ao substituir Chris Pitman no início da turnê "Not In This Lifetime", tornando-se a primeira mulher entre os integrantes fixos.

Qual é a provável setlist?

A montagem das apresentações do Guns N' Roses será, provavelmente, a mesma do ano passado, pois ainda fazem parte da mesma turnê.

Com isso, é muito provável que a banda se atenha aos hits clássicos, com alguns covers no caminho. Confira:

  1. Welcome to the Jungle
  2. Mr. Brownstone
  3. Bad Obsession
  4. Live and Let Die
  5. Slither (cover de Velvet Revolver)
  6. Chinese Democracy
  7. Pretty Tied Up
  8. It's So Easy
  9. Yesterdays
  10. Double Talkin' Jive
  11. Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath)
  12. Nothin'
  13. Dead Horse
  14. Perhaps
  15. Civil War
  16. Atlas
  17. Knockin' on Heaven's Door
  18. Sweet Child o' Mine
  19. November Rain
  20. Patience
  21. New Rose (cover de The Damned)
  22. Down on the Farm (cover de UK Subs)
  23. Don't Cry
  24. Nightrain
  25. Paradise City

Show quebra jejum de shows internacionais em Fortaleza

Guns N'' Roses em show
Legenda: Banda de rock Guns N' Roses é veterana de shows no Brasil
Foto: Divulgação

A chegada de Guns N’ Roses a Fortaleza quebrará um hiato de quase dez anos sem shows internacionais de grande porte – ou seja, com público acima de 10 mil pessoas – na cidade.

Por aqui, a última apresentação dessa dimensão foi do grupo alemão Scorpions, em setembro de 2016, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

A primeira passagem do Guns N’ Roses por Fortaleza foi em abril de 2014, no Centro de Eventos do Ceará. O show, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, foi um dos últimos de grande porte da “era de ouro” dos shows internacionais no Ceará, que ocorreu entre o fim dos anos 2000 e a primeira metade dos anos 2010.

Relembre 10 grandes shows internacionais que Fortaleza já recebeu

1. Black Eyed Peas (outubro de 2010, Marina Park)

2. Jennifer Lopez (junho de 2012, Centro de Eventos do Ceará)

3. Evanescence (outubro de 2012, Marina Park)

4. Paul McCartney (maio de 2013, Arena Castelão)

5. Beyoncé (setembro de 2013, Arena Castelão)

6. Elton John (fevereiro de 2014, Arena Castelão)

7. Guns N’ Roses (abril de 2014, Centro de Eventos do Ceará)

8. Maroon 5 (março de 2016, Marina Park)

9. Iron Maiden (maio de 2016, Arena Castelão)

10. Scorpions (setembro de 2016, Centro de Formação Olímpica)

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso

Assuntos Relacionados
Imagem da fachada do São Luiz para uma exposição do Museu da Fotografia de Fortaleza.
Verso

Museu da Fotografia reúne imagens históricas em exposição para celebrar 300 anos de Fortaleza

A exposição “Fortaleza: Três Séculos de Luz” será realizada no Espaço de Exposições Zélia Mota, na Alece.

Beatriz Rabelo
15 de Abril de 2026
Um retrato antigo em sépia de Luiz Severiano Ribeiro é exibido ao lado de uma imagem do moderno Cine+ Baturité, onde totens com sua foto decoram o corredor da sala de cinema. O espaço contemporâneo combina elementos históricos com uma decoração minimalista, destacando ilustrações de rolos de filme e claquetes nas paredes cinzas.
João Gabriel Tréz

Baturité ganha sala de cinema em homenagem a Luiz Severiano Ribeiro

Local onde nasceu o empresário cearense irá abrigar nova sala Cine+ do Estado.

João Gabriel Tréz
14 de Abril de 2026
Na imagem, fotografia em plano médio de uma galeria de arte ou exposição fotográfica. Em primeiro plano, à direita, destaca-se uma obra retangular fixada em uma parede branca. A fotografia na obra apresenta uma composição surrealista: a parte superior mostra uma cidade costeira e uma ponte invertidas (de cabeça para baixo), com um homem saltando no ar em direção ao que seria o céu, mas que ocupa a maior parte inferior da imagem em um tom azul límpido com poucas nuvens. Abaixo do quadro, há uma pequena etiqueta de identificação com o nome Gustavo Pellizzon. Ao fundo, à esquerda e levemente desfocadas, duas mulheres observam outras obras expostas. Uma delas está de costas, veste uma regata branca e saia preta, segurando um guarda-chuva fechado. O ambiente é bem iluminado, com paredes brancas e um teto alto, sugerindo um espaço cultural moderno.
Verso

Unifor lança exposição e livro em homenagem aos 300 anos de Fortaleza: ‘Múltiplos olhares’

Mostra fica em cartaz ao longo de todo o ano.

Redação
14 de Abril de 2026
A imagem apresenta a capa do livro 'A Cabeça do Santo', de Socorro Acioli, exibindo uma ilustração preta de um perfil humano sobre um fundo amarelo vibrante. Ao lado, a autora Socorro Acioli aparece sentada e falando ao microfone, vestindo uma blusa preta e acessórios com pedras verdes.
Verso

“A Cabeça do Santo”, da cearense Socorro Acioli, é obra mais lida do MEC Livros

Estado também é destaque na plataforma recém-lançada, sendo o 4º do País com mais leitores.

João Gabriel Tréz
14 de Abril de 2026
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja tudo o que você precisa saber

Apresentação marca o retorno da banda à capital cearense após 12 anos.

Paulo Roberto Maciel*
14 de Abril de 2026
Foto dos integrantes do Kid Abelha que se reunirão em turnê comemorativa com Paula Toller e formação orginal.
Verso

Kid Abelha anuncia turnê comemorativa com show em Fortaleza

Banda retorna com formação original após 13 anos.

Redação
13 de Abril de 2026
Retrato de Anita Harley, uma mulher de cabelos curtos e claros, sorrindo suavemente em um ambiente com fundo escuro. Ela utiliza um traje com estampa abstrata em tons de azul e branco, complementado por um colar de pérolas e brincos discretos.
João Gabriel Tréz

Qual a relação de Anita Harley, da série ‘O Testamento’, com o cinema brasileiro?

Entre as pessoas entrevistadas na série documental “O Testamento: O Segredo de Anita Harley”, há três cineastas brasileiras; empresária chegou a produzir longa-metragem.

João Gabriel Tréz
12 de Abril de 2026
john nolan ator.
Verso

Morre ator John Nolan, tio de Christopher Nolan, aos 87 anos

A causa da morte não foi revelada.

Redação
11 de Abril de 2026
william araújo
Verso

Morre William Araújo, ex-integrante da banda Molejo

Famosos lamentaram a partida do artista que fez parte da primeira formação da banda, criada em 1988.

Redação
11 de Abril de 2026
Imagem de divulgação do livro A cabeça do santo e do enredo da Unidos da Tijuca.
Verso

Unidos da Tijuca anuncia 'A Cabeça do Santo', de Socorro Acioli, como enredo do Carnaval 2027

Obra da escritora cearense aborda fé, milagres e histórias do sertão.

Beatriz Rabelo
09 de Abril de 2026
Uma montagem de três fotos destaca diferentes artistas: à esquerda, um músico com guitarra e maquiagem marcante encara a câmera, enquanto ao centro, uma mulher sorri com a mão no queixo revelando uma tatuagem no pulso. À direita, dois músicos se apresentam no palco vestindo roupas brancas e prateadas sob iluminação cênica, completando o painel de diversidade cultural.
Verso

Fortaleza 300 anos: Mateus Fazeno Rock, Gabi Nunes e homenagem ao Pessoal do Ceará marcam celebração

Shows musicais e outras programações artísticas compõem agenda de aniversário da Cidade promovida pela Secretaria da Cultura e o Instituto Cultural Iracema.

João Gabriel Tréz
08 de Abril de 2026
Um entregador em uma bicicleta de carga percorre um beco estreito cercado por casas coloridas e escadas caracol metálicas que sobem pelas fachadas. Roupas estendidas em varais e o céu azul com nuvens ao fundo compõem uma cena urbana vibrante e cotidiana.
Verso

300 anos de Fortaleza são homenageados pela Unifor com exposição e livro

Abertura de mostra fotográfica e lançamento de e-book acontecem na próxima terça-feira (14).

João Gabriel Tréz
08 de Abril de 2026
Pessoa com cabelo coberto por faixa azul, enquadramento fechado, vestindo roupa escura. Pessoa em pé ao ar livre, usando regata cinza e calça marrom, com um objeto apoiado no ombro. Pessoa usando jaqueta rosa clara, camiseta branca e colar, em ambiente interno.
Mylena Gadelha

Plantas do BBB 26: para quem compensou se esconder no jogo do reality?

Edição está quase no fim, mas alguns nomes se destacaram pela postura um pouco mais contida.

Mylena Gadelha
06 de Abril de 2026
Três retratos lado a lado apresentam Jarid Arraes sorrindo à esquerda, Ariano Suassuna com as mãos postas em prece ao centro e Socorro Acioli falando ao microfone à direita. A composição destaca a expressividade dos autores nordestinos em diferentes contextos.
Verso

10 livros de autores nordestinos disponíveis gratuitamente no MEC Livros

Plataforma de acesso à leitura do Ministério da Educação funciona como biblioteca digital gratuita.

João Gabriel Tréz
06 de Abril de 2026
O músico Alvin L aparece sentado de costas em uma cadeira branca com furos, apoiando os braços no encosto enquanto olha pensativo para o lado. Ao fundo, uma estante repleta de livros coloridos e uma parede branca completam o cenário íntimo e casual.
Verso

Morre Alvin L, compositor de sucessos de Marina Lima e Capital Inicial, aos 67 anos

Artista faleceu no domingo (5) vítima de um ataque cardíaco enquanto dormia.

João Gabriel Tréz
06 de Abril de 2026
A captura de tela mostra a seção 'Best-sellers' do site MEC Livros, exibindo uma fileira de cinco capas de obras literárias famosas lado a lado. Os títulos incluem 'A cabeça do santo', 'Noites Brancas', 'Capitães da Areia', 'Ensaio sobre a cegueira' e 'A vegetariana', cada um acompanhado pelo nome do autor e etiquetas de gênero.
Verso

Biblioteca digital gratuita com mais de 8 mil títulos é lançada pelo MEC

MEC Livros, coordenada pelo Ministério da Educação, reúne obras de nomes como Socorro Acioli, Ariano Suassuna e Han Kang, entre outros.

João Gabriel Tréz
05 de Abril de 2026
Imagens da Patti Smith para matéria sobre seu novo livro Pão dos Anjos.
Verso

Patti Smith consolida trajetória múltipla na arte em novo livro de memórias

"Pão dos anjos” reúne lembranças da infância, da carreira e da formação artística de Patti Smith.

Beatriz Rabelo
05 de Abril de 2026
Uma jovem de cabelos longos e cacheados posa vestindo uma beca de formatura preta com detalhes em cetim lilás e capelo. Ela segura uma claquete de cinema aberta na altura do rosto, posicionada contra um fundo simples composto por uma cortina cinza e parede de azulejos brancos.
João Gabriel Tréz

Como cinema e educação têm se aproximado em Fortaleza e no Ceará

De festival temático a projeto de lei municipal, iniciativas buscam estimular ações e reflexões de ligação entre audiovisual e escolas.

João Gabriel Tréz
05 de Abril de 2026
banner da shein, que terá loja temporária em fortaleza.
Elaine Quinderé

Shein chega a Fortaleza entre o acesso e o excesso

Pop-up inédita no Shopping Aldeota expõe as contradições da gigante do ultra fast fashion: inclusão e preços baixos de um lado, impactos ambientais e estímulo ao consumo desenfreado do outro.

Elaine Quinderé
05 de Abril de 2026
Montagem com quatro retratos de pessoas diferentes: à esquerda, um homem de boné amarelo e camisa clara; ao lado, uma mulher sorridente com lenço na cabeça e blusa azul; na terceira imagem, uma pessoa de camiseta amarela sorrindo; à direita, uma mulher com cabelo preso, brincos grandes e vestido claro, também sorrindo.
Verso

Ceará tem quatro artistas indicados ao Prêmio Pipa 2026

A premiação criada em 2010 é um reconhecimento à arte contemporânea brasileira.

Redação
03 de Abril de 2026