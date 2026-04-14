Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja tudo o que você precisa saber
Apresentação marca o retorno da banda à capital cearense após 12 anos.
Doze anos após a última passagem por Fortaleza, a banda Guns N' Roses retorna à capital cearense com um show na Arena Castelão neste sábado (18), às 20h.
A apresentação faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” ("Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes"), que já chegou a outras seis cidades brasileiras neste mês.
A expectativa de público no Ceará é de 50 mil pessoas. Os primeiros 25 mil ingressos para a apresentação deste sábado foram vendidos nos 30 minutos iniciais da abertura da bilheteria ainda em 2025.
O estádio foi dividivo em sete setores e cada um terá sinalizada a entrada específica: arquibancadas superior, inferior e especial; pistas normal e premium; lounge e camarotes.
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Como vai funcionar o show em Fortaleza?
Segundo informações da produtora do evento, a abertura dos portões da Arena Castelão acontece a partir das 16h. Quatro horas depois, o público irá curtir o número de abertura, protagonizado pela banda de rock Raimundos.
Essa não será a primeira vez que os brasilienses abrem a apresentação do Guns. Na verdade, a dobradinha já aconteceu ano passado, quando os americanos trouxeram a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ao Brasil.
Ao término da apresentação dos Raimundos, às 21h, os cinco integrantes do Guns devem subir ao palco para o número principal da noite.
Depois da capital cearense, a rota brasileira da banda continua no Nordeste com apresentação em São Luiz no dia 21, e depois para o Norte, onde encerram a etapa nacional em Belém do Pará em 25 de abril.
Etufor prepara transporte especial à Arena Castelão
Em nota ao Diário do Nordeste, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que três ônibus especiais vão operar no atendimento ao público do show, com destino aos terminais de integração, a depender da demanda dos passageiros.
A empresa ainda informou que dispõe de 17 linhas de ônibus que passam pela arena, um total de 72 veículos em circulação no dia da apresentação. Para voltar do show, estarão disponíveis as seguintes rotas:
- 034- Corujão/Av. Paranjana I;
- 035- Corujão/Av. Paranjana II;
- 620- Corujão/Barroso/Pedras.
O Diário do Nordeste também procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para informações sobre os preparativos para o trânsito no entorno do Castelão.
A AMC confirmou que uma megaoperação estará em andamento no dia para facilitar o acesso do público ao estádio e deve divulgar mais detalhes em breve.
Qual a atual formação da banda?
Desde o ano passado, a formação atual conta com Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra, Duff McKagan no baixo, Richard Fortus na guitarra e backing vocal e Isaac Carpenter na bateria.
A tecladista Melissa Reese também integra a banda. Porém, antes dos shows pelo Brasil começarem, o grupo anunciou que ela não participaria das apresentações. A decisão foi motivada por "motivos pessoais imprevistos".
Reese toca com o Guns desde 2016, ao substituir Chris Pitman no início da turnê "Not In This Lifetime", tornando-se a primeira mulher entre os integrantes fixos.
Qual é a provável setlist?
A montagem das apresentações do Guns N' Roses será, provavelmente, a mesma do ano passado, pois ainda fazem parte da mesma turnê.
Com isso, é muito provável que a banda se atenha aos hits clássicos, com alguns covers no caminho. Confira:
- Welcome to the Jungle
- Mr. Brownstone
- Bad Obsession
- Live and Let Die
- Slither (cover de Velvet Revolver)
- Chinese Democracy
- Pretty Tied Up
- It's So Easy
- Yesterdays
- Double Talkin' Jive
- Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath)
- Nothin'
- Dead Horse
- Perhaps
- Civil War
- Atlas
- Knockin' on Heaven's Door
- Sweet Child o' Mine
- November Rain
- Patience
- New Rose (cover de The Damned)
- Down on the Farm (cover de UK Subs)
- Don't Cry
- Nightrain
- Paradise City
Show quebra jejum de shows internacionais em Fortaleza
A chegada de Guns N’ Roses a Fortaleza quebrará um hiato de quase dez anos sem shows internacionais de grande porte – ou seja, com público acima de 10 mil pessoas – na cidade.
Por aqui, a última apresentação dessa dimensão foi do grupo alemão Scorpions, em setembro de 2016, no Centro de Formação Olímpica (CFO).
A primeira passagem do Guns N’ Roses por Fortaleza foi em abril de 2014, no Centro de Eventos do Ceará. O show, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, foi um dos últimos de grande porte da “era de ouro” dos shows internacionais no Ceará, que ocorreu entre o fim dos anos 2000 e a primeira metade dos anos 2010.
Relembre 10 grandes shows internacionais que Fortaleza já recebeu
1. Black Eyed Peas (outubro de 2010, Marina Park)
2. Jennifer Lopez (junho de 2012, Centro de Eventos do Ceará)
3. Evanescence (outubro de 2012, Marina Park)
4. Paul McCartney (maio de 2013, Arena Castelão)
5. Beyoncé (setembro de 2013, Arena Castelão)
6. Elton John (fevereiro de 2014, Arena Castelão)
7. Guns N’ Roses (abril de 2014, Centro de Eventos do Ceará)
8. Maroon 5 (março de 2016, Marina Park)
9. Iron Maiden (maio de 2016, Arena Castelão)
10. Scorpions (setembro de 2016, Centro de Formação Olímpica)
*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso