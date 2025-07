Christian Chávez, do RBD, anuncia turnê com show em Fortaleza; veja ingressos

O cantor mexicano Christian Chávez, integrante da banda RBD, anunciou 12 shows no Brasil para o início de 2026, com passagem em Fortaleza. O artista se apresenta no dia 28 de janeiro no Teatro RioMar Fortaleza, com ingressos a partir de R$ 100.

A turnê intitulada "Para Siempre" trará os sucessos da carreira solo do cantor, e também terá os hits do fenômeno mundial RBD, que esteve em turnê comemorativa no Brasil em 2023. Assim como Christian já veio sozinho, a banda também já fez show duas vezes a Fortaleza.

"Brasil, estou voltando! Minha turnê solo está chegando e serão 12 apresentações incríveis por esse país que eu tanto amo. Cada cidade, cada encontro, cada momento… vai ser uma celebração da nossa conexão, da nossa história e do nosso amor. Essa jornada é pra vocês, então preparem-se, porque o melhor ainda está por vir", publicou Christian.

Veja ingressos

Plateia Alta: R$ 100 meia e desconto Unimed Fortaleza; R$ 200 inteira

Plateia Baixa B: R$ 150 meia e desconto Unimed Fortaleza; R$ 300 inteira

Plateia Baixa A: R$ 225 meia e desconto Unimed Fortaleza; R$ 450 inteira

As vendas são realizadas online, e com taxas, no site Uhuu, e presencialmente na Bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza no 3º andar do Shopping RioMar Fortaleza

Confira a datas da turnê no Brasil: