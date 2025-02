Christian Chávez, famoso por interpretar Giovanni em RBD, irá desfilar pela Grande Rio no Carnaval de 2025

Christian Chávez, conhecido pelo papel de Giovanni em RBD, confirmou que participará do desfile da Grande Rio, no Carnaval de 2025. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (6), o cantor mexicano mostrou o samba no pé ao som de trechos do samba-enredo da Tricolor de Caxias. O ator já morou por dois anos no Brasil.

"Sonhos se tornam realidade! Tô chegando, @granderio! No Carnaval deste ano, estarei na Sapucaí com essa escola que sempre admirei"

, escreveu Christian.

O vídeo começa com ele escovando o dente ao mesmo tempo que canta o trecho "A mina é cocoriô, feitiçaria parauara".

Em 2025, a Grande Rio homenageia a cultura do Pará em seu enredo 'Pororocas e Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós'.

A escola de samba será a terceira a desfilar na terça-feira, 4 de março, na Marquês da Sapucaí.

Christian Chávez

Com o papel de Giovanni Méndez em Rebelde, Christian Chávez alcançou grande reconhecimento. Após a novela, ele diversificou sua carreira, explorando a música com lançamentos no Brasil e parcerias com nomes como Gustavo Mioto e Lexa. Atualmente, continua atuando em projetos como La Casa de Las Flores e Mãe Só Tem Duas, da Netflix.