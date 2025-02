MasterChef fica sem nova 'Ana Paula Padrão' em 2025 e deve ter mais mudanças, segundo colunista

A Band decidiu, nesta semana, não colocar ninguém no lugar de Ana Paula Padrão na apresentação do “MasterChef”. A informação foi dada pelo colunista Flávio Ricco. Com estreia programada para maio, a nova temporada deve ter o mesmo modelo adotado em outros países, sem apresentador ou apresentadora, mas apenas com os jurados à frente de tudo.

"Há o entendimento de que Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo poderão, sem qualquer custo ou dificuldade, dar conta de tudo", escreve Ricco.

Quem foi cotado para apresentar o MasterChef?

Antes de decidir pela retirada da figura do apresentador do MasterChef, a Band trabalhou com algumas opções de nomes, entre elas Fernanda Lima, Luiza Possi e Lázaro Ramos. O que não foi confirmado, conforme Ricco.

Outras novidades do programa

Não ter apresentador deve ser a primeira de muitas mudanças. Com uma década do formato no ar, completados em setembro passado, a atração pode estar pedindo por modificações. Uma delas seria a inclusão de mais emoção. Assim, a direção estaria pensando em trabalhar com inovações, entre elas, carregar um pouco mais no ingrediente da perturbação e na intimidade dos bastidores. Assim, rivalidades seriam mais evidenciadas, tirando dos participantes o que eles podem oferecer além da cozinha.

As novidades já poderão sem conferidas no próxima temporada, mantida nas noites de terça-feira, com exibição inédita, e reprise aos domingos, 16h.

