Rita Lobo deixa o GNT para se dedicar ao Panelinha: 'Hora de fechar esse ciclo'

A apresentadora Rita Lobo usou o Instagram para anunciar saída do canal GNT, onde ficou por 12 anos, apresentando o "Cozinha Prática". Conforme a apresentadora, o programa se encerrou para que ela continue trabalhando no portal Panelinha — site em que ela produz conteúdo sobre receitas culinárias.

"Chegou a hora de fechar um ciclo. Pra me dedicar 100% ao Panelinha, não vou mais fazer o 'Cozinha Prática'. O site cresceu, virou editora, escola, produtora multiplataforma, estúdio com vários projetos e conta com uma cozinha de testes que não para. Tudo isso pra ajudar você a melhorar sua alimentação!", escreveu ela na rede social.

Veja vídeo de despedida:

No GNT, o programa de Rita rendeu 427 episódios em temporadas com diferentes temas. Em vídeo, ela agradeceu o tempo de trabalho no canal fechado do grupo Globo. "Obrigada ao grupo Globo que esteve ao meu lado na missão de entrar na sua casa também com a série documental 'Prato Feito Brasil'".

Por fim, Rita se despediu no vídeo dizendo que continuaria o trabalho por uma alimentação saudável também nas redes, além do site que continua no ar.

"A gente tá sempre trabalhando para sua alimentação ficar cada vez mais saudável e a sua vida mais saborosa", finalizou.

