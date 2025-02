Com dinâmica do 'freeze', veja como foi volta de Gracyanne Barbosa ao BBB 25

Após deixar o quarto secreto, Gracyanne voltou para a casa mais vigiada do Brasil na manhã desta quinta-feira (6). A influenciadora havia sido "eliminada" do programa na última terça (4), junto com Giovanna, mas o paredão era individual e eliminou apenas a irmã da modelo.

Pouco antes da volta, os brothers e as sisters foram alertados que deveriam ficar estáticos por tempo indeterminado — dinâmica chamada "freeze". Se alguém se mexesse, todos da casa iriam para o "Tá com Nada", uma das punições mais temidas do Big Brother Brasil porque reduz drasticamente os mantimentos.

Ao ver a influenciadora, João Pedro se emocionou e se levantou para abraçá-la, descumprindo a regra. Na hora, João Gabriel reclamou da atitude do irmão gêmeo, que ainda tentou voltar para a posição estática em que estava, mas já não adiantava mais.

Imunidade e VIP

Além de ter passado um tempo no quarto secreto, com acesso a imagens exclusivas do BBB 25, a musa fitness voltou para a casa com imunidade e no VIP. Ela não será afetada pelas regras do "Tá com Nada".

Tá com Nada

Com o descumprimento da regra da dinâmica, todos os participantes foram para o "Tá com Nada" e terão acesso apenas a arroz, feijão, goiabada e café por tempo indeterminado.

"Atenção. Vocês não cumpriram o desafio. A partir de agora, todos estão no 'Tá Com Nada'. Gracyanne, você está no VIP" , avisou o RoBBB. "Ovo, ovo, ovo", brincaram os brothers e as sisters com a influenciadora. "Tadinho de vocês", reagiu ela.

Veja em imagens como foi a volta de Gracyanne para o BBB 25

Legenda: Aline estática na dinâmica de "freeze" Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Diego e Daniele Hypólito ficaram estáticos Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Delma ficou paralisada na área externa Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Thamiris se emocionou ao ver Gracyanne voltar para a casa Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: João Pedro descumpriu a regra da dinâmica e fez toda a casa ir para o "Tá com Nada" Foto: Reprodução/TV Globo