Camilla e Thamiris participaram do “Pegar ou Guardar” do Big Brother Brasil (BBB) 25, nesta quarta-feira (5). As irmãs foram escolhidas por Gracyanne Barbosa – que está no quarto secreto – e Giovanna, eliminada no último paredão.

No confessionário, Camilla e Thamiris tinham que escolher entre as seguintes opções:

Ficar com R$ 35 mil cada e interditar o quarto 'Anos 50' por tempo indeterminado como consequência; Abrir mão da quantia e guardar R$ 70 mil para o prêmio final do programa – atualmente fixado R$ 2,53 milhões.

As sisters optaram por ficar com R$ 35 mil cada uma. Com isso, o cômodo foi fechado na "casa mais vigiada do Brasil".

Após a decisão, os brothers e sisters tiveram apenas um minuto e meio para pegar tudo que precisavam no quarto. Por isso, todos os participantes correram para ajudar a tirar as coisas dos que dormem no cômodo.

Como funciona a dinâmica "Pegar ou Guardar"?

Após cada eliminação, a dupla escolhida pelos eliminados da semana participa da dinâmica e deve tomar uma decisão:

Pegar: ficar com o valor em dinheiro referente ao rendimento da semana.

ficar com o valor em dinheiro referente ao rendimento da semana. Guardar: adicionar o valor ao montante do prêmio final.

No entanto, a decisão de pegar o dinheiro vem com um custo para a casa em forma de consequência.

Atualmente fixada em R$ 2,53 milhões, a quantia pode alcançar até R$ 3 milhões, dependendo das decisões tomadas ao longo do programa.

