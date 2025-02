O apresentador Tadeu Schmidt explicou nesta quarta-feira (5) como vai ser o retorno de Gracyanne Barbosa à casa do BBB 25. Será aplicada a dinâmica "freeze" na manhã desta quinta-feira (6), quando uma voz vai mandar os participantes ficarem congelados. Logo após, Gracyanne vai entrar na casa, e quem se mexer, vai implicar uma consequência para todos.

Caso alguém se mexa, todos os participantes vão para o "Tá Com Nada", com comidas limitadas, menos Gracyanne, por conta da dinâmica do Quarto Secreto.

Veja a explicação do 'Freeze'

O "freeze" começou em edições internacionais do Big Brother. Nos outros programas, o período de congelamento teve familiares, amigos, ou convidados especiais de fora do jogo entrando. Na edição da Bélgica, em 2023, o cachorro idoso de uma das participantes entrou e causou comoção.

Gracyanne retorna para a casa mais vigiada do Brasil com imunidade e no grupo VIP.

Veja também Zoeira Saiba como foi a 1ª noite de Gracyanne Barbosa no Quarto Secreto do BBB 25 Zoeira Ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciam fim do noivado nas redes: 'Somos incompatíveis'

Quando Gracyanne volta para a casa do BBB 25?

A participante volta à casa do BBB 25 na manhã desta quinta-feira (6), após o programa "Mais Você", por volta de 11h45. A dinâmica será transmitida ao vivo na TV Globo.

Quarto Secreto

Gracyanne foi enviada ao quarto secreto nessa terça-feira (4) após a eliminação de Giovanna, sua irmã. A dinâmica da semana foi feita para marcar o fim das duplas no BBB 25. Duas duplas foram emparedadas, e somente a pessoa mais votada entre os quatro saía, que no caso foi Giovanna.

A eliminação, entretanto, foi feita como se as duas tivessem saído, e em seguida, Giovanna e Gracyanne foram informadas que somente uma sairia.

No quarto, Gracyanne ganhou o poder de assistir ao vivo os acontecimentos da casa. Ela também recebeu vídeos exclusivos das votações no confessionário e do raio-x dos participantes.

Nas redes sociais, fãs do BBB 25 reclamaram da quantidade de benefícios. "Tadeu que péssima dinâmica, como pode uma pessoa que o público não queria, pois ficou em segundo lugar, ter tanto privilégio como ela teve! Nunca vi isso", disse uma.

"CHEGA DE QUARTO SECRETO! A mulher cheias de regalias desde que entrou. Falta de respeito com os participantes!", comentou outra.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.