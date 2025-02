Ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciam fim do noivado nas redes: 'Somos incompatíveis'

Os exs-participantes do Big Brother Brasil (BBB) 24, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, anunciaram o fim do relacionamento entre os dois. Por meio das redes sociais na tarde desta quarta-feira (5), ambos compartilharam os detalhes por meio de um longo depoimento.

No início da semana, rumores nas redes sociais apontavam que os dois haviam terminado o romance, principalmente em virtude da distância do casal, conforme o portal gshow. Natural de Manaus (AM), Isabelle mora em São Paulo (SP), enquanto Matteus reside em Alegrete (RS), sua cidade-natal.

"Com o tempo, percebemos que, apesar de tantas semelhanças, somos incompatíveis. E é essa consciência que nos leva, a partir de agora, a seguir caminhos separados como casal. Queremos esclarecer - principalmente em respeito às pessoas que nos amam - que essa não foi uma decisão unilateral. Foi uma escolha refletida e compartilhada, justamente para preservar um sentimento que continua sendo único e genuíno: nosso amor", escreveu Isabelle.

Veja também Zoeira P. Diddy é acusado de estupro e de mandar amigo abusar de mulher em hotel de Donald Trump Zoeira Gisele Bündchen dá à luz a primeiro filho com Joaquim Valente, diz site

As informações foram as mesmas compartilhadas por Matteus Amaral por meio dos stories do Instagram. Eles frisaram que não se separaram "há poucos dias, como foi especulado", e que jamais permaneceram juntos "por pressão de fãs".

"Sempre vivemos nossa relação de forma real, com altos e baixos, e seguimos tentando, não por terceiros, mas por nós mesmos", completam o agora ex-casal.