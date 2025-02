Gisele Bündchen dá à luz a primeiro filho com Joaquim Valente, diz site

A modelo brasileira Gisele Bündchen, de 44 anos, deu à luz ao terceiro filho, conforme revelou o site estadunidense TMZ. O bebê é fruto do relacionamento dela com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

No entanto, ainda não divulgaram a data de nascimento, nem o sexo do bebê. As fontes do portal detalharam que Gisele está "super feliz" e que tanto o bebê, quanto a modelo estão saudáveis.

Veja também Zoeira Grávida, Gisele Bündchen celebra barrigão em vídeo sobre felicidade Zoeira Gisele Bündchen exibe barriga no sexto mês de gestação com Joaquim Valente na Costa Rica

Conforme o Uol, Gisele e Joaquim tinham decidido esperar para descobrir o sexo do bebê durante o nascimento.

A modelo já é mãe de Benjamin e Vivian, de respectivamente 14 e 11 anos. Ambos são filhos do jogador de futebol americano Tom Brady.

Legenda: A modelo aparece com a barriga bem evidente durante o passeio ao usar um biquíni preto e uma saída de praia com transparência Foto: Reprodução/X

Relacionamento com instrutor de jiu-jitsu

O relacionamento de Gisele com Joaquim Valente foi anunciado em março de 2024, apesar dos rumores da relação terem surgido ainda em 2023. Na época, fontes próximas ao casal revelaram que os dois começaram a se conhecer como amigos.

“Joaquim é um cara legal. Ele tem os pés no chão, é gentil e inspirador. Gisele hesitou em namorar após o divórcio, e tem sido muito natural para ela namorar Joaquim. Ela adora que ele seja brasileiro como ela”, acrescentou uma das fontes à revista People em fevereiro do ano passado.

Desde então, a brasileira foi vista em diversos encontros românticos com o treinador. Depois ela confirmou o namoro ao The New York Times, dizendo que estava namorando e, acima de tudo, feliz. Em outubro de 2024, Gisele revelou a gravidez fruto do relacionamento com Joaquim.