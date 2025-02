Eliminada do BBB 25, Giovanna dá detalhes de cirurgia ortognática

A médica veterinária Giovanna Jacobina participou do “Mais Você”, nesta quarta-feira (5), após ser eliminada do BBB 25. Ela aproveitou o papo com Ana Maria Braga e deu detalhes de sua cirurgia ortognática, após o antes e depois dela circular nas redes sociais. A irmã de Gracyanne Barbosa reforçou que a cirurgia não é harmonização facial.

“Ela mudou minha vida, não só esteticamente. A qualidade de vida, do sono, eu tinha muito apneia do sono. Eu sentia muita dor de cabeça, constante. Eu era retrognata, que é quando tem o queixinho para trás”, explicou sobre o procedimento, feito em 2022.

“Eles vêm com a mandíbula para frente. Eu devia ter nascido com essa anatomia. Eles recalculam do jeito que seria para eu nascer. Não fazem nada a ponto estético, de harmonização. Eles melhoram a mandíbula, maxila, preenche o queixo, algum osso fundo da face. O meu nariz eu fiz desvio de septo e levantei a pontinha”.

Giovanna detalhou que não sentiu dor no pós-operatório, e que antes da cirurgia tinha a auto-estima muito baixa.

Legenda: A ex-participante do Big Brother Brasil diz que o procedimento mudou sua vida Foto: Reprodução/Instagram

“Sobre dor: foi muito tranquilo. Eu tive médicos bucomaxilos que foram incríveis. Foi um processo longo de preparo. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Emagreci oito quilos, na época. Mudou muito, mas a saúde ter melhorado, foi incrível! Não é um bicho de sete cabeças. A dor é super controlada”.

Ela também ressaltou que mastiga bem melhor pós-cirurgia. “O meu sono me relaxa, eu consigo dormir bem, mastigo melhor, dores de cabeça quase não tenho. Não é uma harmonização facial".