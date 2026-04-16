Gabriela, do BBB 26, ganha carro elétrico após sair sem prêmios do reality

A vendedora ambulante Gabriela, participante eliminada do BBB 26, ganhou um presente especial logo após deixar o reality show na última terça-feira (14). Apesar de não ter conquistado um carro ou grandes prêmios durante as dinâmicas do programa, Gabi vai receber um veículo zero quilômetro da empresa BYD.

Diversos telespectadores fizeram uma onda de engajamento nas redes sociais, pedindo para a fabricante chinesa líder mundial de carros elétricos presentear a ex-BBB. Seguidores passaram a impulsionar os posts sobre a ex-sister e o caso chamou a atenção da montadora de veículos fora do reality.

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A forte movimentação surtiu efeito e a empresa anunciou o prêmio para Gabriela. Em uma publicação oficial da marca, a BYD disse que levaria a história “até o fim”, confirmando o envio do carro para Gabriela.

A mãe da vendedora ambulante, inclusive, participa do vídeo de anúncio da surpresa. "A panquecona, mãe da nossa panquequinha, recebeu a surpresa especial de BYD. A chave do carro ZERO!", diz a legenda da publicação.

Assista ao vídeo

Segundo a empresa, o carro presenteado foi o modelo BYD Dolphin Mini, avaliado em torno de R$ 120 mil e um dos mais populares da fabricante no Brasil.

O anúncio causou grande repercussão nas redes sociais, com fãs comemorando a atitude da marca e enaltecento a trajetória de Gabriela no programa.