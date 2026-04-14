Gabriela é a décima quinta eliminada do BBB 26

Gabriela foi eliminada no décimo sexto Paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 64,12% da média de votos, após enfrentar Ana Paula e Juliano Floss na berlinda da semana.

Jualino Floss foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 29,24% dos votos do público. Por sua vez, Ana Paula registrou somente 6,64% dos votos. O resultado do Paredão foi divulgado na noite desta terça-feira (14).

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Como foi a formação do paredão

Ana Paula Renault foi a primeira pessoa indicada ao Paredão. Ela foi a escolhida pela líder da semana, Jordana.

Em seguida, Jordana também emparedou Juliano Floss. A sister ganhou o benefício após conquistar a dinâmica do Sonho do Poder, na tarde de domingo (12).

Por sua vez, Gabriela foi para a berlinda após ser a mais votada no confessionário.

A casa votou da seguinte forma: