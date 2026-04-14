BBB 26: Ana Paula Renault e Jordana discutem após Sincerão

Ana Paula Renault e Jordana tiveram uma nova discussão após o Sincerão do BBB 26, na noite desta segunda-feira (13). As rivais chegaram a gritar no Quarto Sonho de uma Eternidade.

A treta teve início após a advogada ouvir a conversa entre a jornalista e Juliano Floss, que ainda repercutiam a dinâmica da semana.

"Você continua sem entender, não era nada sobre Marciele e eu, não. Era quando você tentou colocar uma mulher contra a outra naquela situação do Jonas [Sulzbach] lá atrás", inicia Jordana. "Tá bom, não foi rivalidade, foi só para você beijar a boca dele", responde a jornalista.

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A advogada, então, acusa a vetenana de jogo sujo ao relembrar uma discussão com a rival por conta do assunto. "Sujo não, é imundo!", responde Ana Paula Renault, entrando no Quarto Sonho da Eternidade.

Em seguida, Jordana também entra no cômodo, e a mineira provoca: "Jordana, vai lá conversar sozinha no Quarto do Líder."

"Quando você é pega numa contradição, você não quer falar. Você está procurando argumento, não quer falar", diz Jordana. "Jordana, vai lá. O Quarto do Líder é cheio de câmeras", pede a mineira.

Ana Paula e Juliano são os emparedados da semana, ao lado da sister Gabriela. A votação encerra na noite desta terça-feira com a eliminação de um dos três.