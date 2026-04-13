Eliminada do BBB 26, Marciele diz que não quer ser amiga de Jordana fora da casa

Eliminada do Big Brother Brasil 26, Marciele demonstrou insatisfação com falas de Jordana dentro do confinamento.

No Bate-Papo BBB, a cunhã afirmou que sua então aliada deve ser eliminada e que não quer ser amiga dela fora do jogo.

"Eu vi tudo que você falou sobre mim. Como muito mesmo, se eu pudesse comia cinco pedaços de bife, mas não podia. Enfim, eu não alcancei a expectativa, não fui para isso, também. Não quero ser sua amiga", disparou.

"Eu espero que você tenha gostado do beijo do Jonas, passou pela minha boca, foi na tua, a minha com a tua. E eu quero que você seja eliminada, sim", disse Marciele após ver que Jordana e Jonas se beijaram escondidos na casa.

A eliminada também não gostou de outras falas da advogada sobre ela. "A Marciele me estressa. Eu já falei isso antes da gente ser amiga aqui dentro. Eu não sou do tipo de pessoa que come muito; enquanto tem, ela não para de comer", disse Jordana a Cowboy e Jonas.

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A advogada também chegou a chamar Marciele de 'sem noção' e criticou a quantidade de banhos que ela tomava.

"A Jordana nunca seria a pessoa que eu escolheria para ser minha dupla, fora o jogo. Foi o que sobrou, para ser muito sincera", declarou a dançarina.

As sisters chegaram a se desentender durante o jogo, mas se aproximaram com a saída de seus outros aliados.