Jordana vence a 16ª prova do líder do BBB 26

Jordana venceu a Prova do Líder do BBB 26 realizada na noite deste domingo (12), garantindo sua permanência no jogo por mais uma semana. Além disso, a sister ganha o poder de indicar um adversário ao Paredão.

A nova dinâmica foi realizada logo após a décima quarta eliminação do BBB. Marciele deixou o reality após enfrentar Leandro Boneco e Gabriela na berlinda da semana.

Os participantes precisaram de agilidade, estratégia e atenção durante a prova. Com o modo turbo, a formação do novo paredão já será realizada ainda neste domingo (12).

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Como foi a Prova do Líder

Os participantes do Big Brother Brasil 26 disputaram, na noite deste domingo (12), mais uma Prova do Líder. A dinâmica foi dividida em três fases, exigindo agilidade, estratégia e atenção.

Os jogadores precisavam encaixar peças a partir de um gabarito mostrado no painel. Vencia a prova quem fizesse a montagem correta no menor tempo.

Após a terceira rodada, Jordana e Gabriela empataram com apenas um erro na dinâmica completa. No entanto, a primeira venceu a disputa por ter completado o desafio em menos tempo.