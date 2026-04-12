Marciele é a décima quarta eliminada do BBB 26
O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.
Marciele foi eliminada no décimo quarto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 59,34% da média de votos, após enfrentar Leandro Boneco e Gabriela na berlinda da semana.
Leandro Boneco foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 37,62% dos votos do público. Por sua vez, Gabriela registrou somente 3,04% dos votos. O resultado do Paredão foi divulgado na tarde deste domingo (12).
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Como foi a formação do paredão?
A primeira pessoa colocada na berlinda foi Gabriela. Ela foi a escolha do líder da semana, Juliano Floss.
A casa votou da seguinte forma:
- Leandro: Marciele
- Gabriela: Leandro
- Milena: Marciele
- Ana Paula: Marciele
- Marciele: Leandro
- Jordana: Leandro
Por empate entre Leandro e Marciele, Juliano decidiu pela sister. Milena escolheu Marciele para o contragolpe. Marciele puxou Leandro.