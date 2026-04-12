Jordana escolhe 'Sonho do Poder' premiado e pode indicar um brother ao paredão; entenda

A participante Jordana escolheu o "Sonho do Poder" premiado e ganhou a possibilidade de indicar um brother ao paredão do Big Brother Brasil 26, que será formado na noite deste domingo (12). A dinâmica ocorreu durante o intervalo do "Domingão com Huck".

Após a eliminação de Marciele, o apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo com seis doces para os participantes restantes.

Anteriormente, o público votou para que o sonho de sabor caramelo fosse o premiado.

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Escolha dos participantes

Boneco escolheu o sonho de creme;

Ana Paula escolheu o sonho de mirtilo;

Gabriela escolheu o sonho de morango;

Milena escolheu o sonho de chocolate;

Jordana escolheu o sonho de caramelo;

Juliano escolheu o sonho de pistache.

Formação do Paredão

Assim, durante a segunda parte do programa deste domingo (12), Jordana poderá escolher um participante para ser indicado ao paredão.

Pela noite, após o "Fantástico", ocorre mais uma Prova do Líder seguida da formação de um novo paredão.