Veja trajetória de Marciele, participante eliminada no 14º paredão do BBB 26

Marciele, de 32 anos, foi a décima quarta eliminada do Big Brother Brasil 26, na noite deste domingo (12). A paraense entrou no grupo Pipocas do reality show.

A participante recebeu 59,34% na média dos votos do público, enquanto Leandro Boneco teve 37,62% dos votos e Gabriela, 3,04%.

A sister protagonizou momentos importantes dentro do programa. Entre os mais marcantes estão a relação de aliança e embates com Jordana.

Marciele nasceu em Juruti, no Pará. Ela entrou no reality show após ser uma das vencedoras da Casa de Vidro do Norte.

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CASA DE VIDRO

Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival de Parintins, Marciele entrou no BBB 26 após ser escolhida pelo público na disputa da Casa de Vidro Norte, uma das cinco espalhadas pelo país.

A sister venceu a disputa contra Lívia, rainha do folclore do Boi Garantido, do Festival de Parintins. Marciele entrou no programa ao lado do empresário Brigido.

RELAÇÃO COM JORDANA

A festa desse sábado (11) do Big Brother Brasil (BBB) 26 ficou marcada pelo beijo entre Jordana e Marciele. Embora aliadas diretas em boa parte do programa, as duas também protagonizaram momentos de embates.

Um deles foi na madrugada de 14 de março, quando uma conversa, que começou como tentativa de resolver pendências, virou discussão entre Marciele, Jordana, Alberto Cowboy e Jonas.

O confronto expôs de vez o desgaste entre as duas participantes, que até então eram vistas como uma das parcerias mais fortes do jogo. Na conversa, Marciele deixou claro que estava magoada com a colega. Posteriormente, elas conseguiram se reconciliar.

SUSTO EM FESTA

Marciele passou mal durante a Festa da Líder Samira no BBB 26, em 5 de março. A sister chegou a cair e foi prontamente socorrida por Breno, Jordana e Gabriela, enquanto Jonas, que estava no quarto, também demonstrou preocupação ao perceber que ela enfrentava um abalo emocional.

De acordo com informações divulgadas pela equipe da participante, Marciele já vinha lidando com o emocional fragilizado diante da pressão do jogo no reality show. Durante a festa, o acúmulo de tensão acabou resultando em uma crise de ansiedade.

Após o episódio, a participante foi atendida pelos médicos do programa e, segundo a equipe, ficou bem.

BEIJO EM JONAS

A festa no BBB 26 da madrugada de 28 de março protagonizou várias cenas entre os confinados. O beijo de Jonas Sulzbach e Marciele foi uma delas, o primeiro da dupla.

Ao som de "I Gotta Felling", sucesso do grupo Black Eyes Peas, os dois estavam na pista de dança cantando. Quando a canção termina, Jonas abraçou a dançarina e, então, eles se beijaram.