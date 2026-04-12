BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Marciele

Marciele foi eliminada no décimo quarto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 59,34% da média de votos. A dançarina deixou o reality show na tarde deste domingo (12), após enfrentar Leandro Boneco e Gabriela berlinda da semana.

No discurso ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt destacou a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação. Em sua fala, o jornalista ressaltou o estilo de jogo de cada um para chegar até a reta final do programa.

Segundo o apresentador, o paredão era um "retrato do brasileiro trabalhador", com perfis diferentes, mas com o jeito de encarar o peso da vida com a leveza do que produz.

"Já aconteceu de tudo, todo mundo conheceu a berlinda, já saiu gente de todos os quartos, de todos os grupos, de grupo nenhum, gente que bateu no Paredão e saiu, gente que venceu Paredão e foi eliminado no seguinte. O que poderia surpreender alguém nessa altura do campeonato?", pontuou Tadeu.

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"Chegou a hora, quando eu terminar seremos seis. E aqui temos um Paredão que é um retrato do brasileiro trabalhador. Três pessoas, em diferentes fases, que encaram o peso da vida com a leveza do que produzem.

Essa menina pequenininha que pega o que a vida lhe entregar de amargo e transforma em doce para pagar as contas.

Esse cara que tem a vida dedicada à cultura. De todas as formas que a arte se apresentar ele está dentro e ainda carrega a alcunha de boneco.

Essa guerreira que enfrentou as dificuldades com todas as armas e venceu a vida dançando. É o peso da vida vencido com o peso que eles produzem.

E é muito curioso que a gente tenha uma mulher mundurucu no nosso elenco e eu, sem perceber, tenha feito uma metáfora para falar do grupo dela falando de formigas. Afinal, mundurucu são as formigas vermelhas, não é mesmo?

A Marciele fez parte de um grupo que jogava junto, se protegia, vencia muitas provas... fazer parte do formigueiro era como ter um cartão da sala VIP. E assim a nossa cunhã passou um bom pedaço da temporada longe da Xepa.

O Boneco foi o contrário disso. Mais uma vez a gente tem um jogador solitário batendo de frente com a formiga. Ele estabeleceu a surpreendente marca de jamais ter sido presenteado por um Líder com a pulseirinha do VIP.

Entre esses dois extremos nós temos a Gabi, que sempre quis ser, mas nunca se sentiu totalmente formiga. Transitava no formigueiro, ia para a guerra junto, mas nunca se sentiu prioridade. É como se os outros fossem sócios plenos daquele clube e ela fosse de uma outra categoria.

Apesar disso, ou talvez até por isso, a Gabi chega aqui vivendo apenas o seu segundo Paredão. O Boneco foi para dois Paredões, logo dos dois primeiro possíveis. Mas, depois, chegou a dizer que tinha sido congelado, quase pediu para ser lembrado.

E a Marciele conquistou o título de última pessoa a ir a um Paredão no BBB 26. Também, depois que chegou, não saiu mais. Gente, esse é o 15º Paredão.

Já aconteceu de tudo, todo mundo conheceu a berlinda, já saiu gente de todos os quartos, de todos os grupos, de grupo nenhum, gente que bateu no Paredão e saiu, gente que venceu Paredão e foi eliminado no seguinte. O que poderia surpreender alguém nessa altura do campeonato?"

RELEMBRE COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

A primeira pessoa colocada na berlinda foi Gabriela. Ela foi a escolha do líder da semana, Juliano Floss.

A casa votou da seguinte forma:

Leandro: Marciele

Gabriela: Leandro

Milena: Marciele

Ana Paula: Marciele

Marciele: Leandro

Jordana: Leandro

Por empate entre Leandro e Marciele, Juliano decidiu pela sister. Milena escolheu Marciele para o contragolpe. Marciele puxou Leandro.