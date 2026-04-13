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Veja como foi a formação do 16º paredão do BBB 26 neste domingo (12)

Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss disputam a preferência do público em um novo Paredão do BBB 26.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:21)
Zoeira
Formação do novo Paredão durante o durante o programa ao vivo.
Legenda: Paredão foi formado durante o programa ao vivo.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss estão no novo Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda foi formada na noite deste domingo (12). A dinâmica faz parte do "modo turbo" da temporada.

A berlinda foi composta por:

  • 1 emparedado pelo Líder;
  • 1 mais votado pela casa;
  • 1 emparedado pela pessoa que escolheu o Sonho do Poder (Jordana venceu a dinâmica neste domingo).

Formado o Paredão, a votação pelo Gshow foi iniciada. O próximo eliminado do BBB 26 será revelado na próxima terça-feira (14).

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Como foi a formação do paredão

A primeira pessoa colocada na berlinda foi Ana Paula. Ela foi a escolha do líder da semana, Jordana.

Em seguida, Jordana resolveu emparedar Juliano Floss. A sister ganhou o benefício após conquistar a dinâmica do Sonho do Poder, na tarde deste domingo (12). 

Por sua vez, Gabriela foi para a berlinda após ser a mais votada no confessionário.

A casa votou da seguinte forma:

  • Ana Paula votou em Gabriela
  • Juliano votou em Gabriela
  • Leandro votou em Gabriela
  • Gabriela votou em Juliano
  • Milena votou em Gabriela
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