Veja como foi a formação do 16º paredão do BBB 26 neste domingo (12)
Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss disputam a preferência do público em um novo Paredão do BBB 26.
Ana Paula, Gabriela e Juliano Floss estão no novo Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda foi formada na noite deste domingo (12). A dinâmica faz parte do "modo turbo" da temporada.
A berlinda foi composta por:
- 1 emparedado pelo Líder;
- 1 mais votado pela casa;
- 1 emparedado pela pessoa que escolheu o Sonho do Poder (Jordana venceu a dinâmica neste domingo).
Formado o Paredão, a votação pelo Gshow foi iniciada. O próximo eliminado do BBB 26 será revelado na próxima terça-feira (14).
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Como foi a formação do paredão
A primeira pessoa colocada na berlinda foi Ana Paula. Ela foi a escolha do líder da semana, Jordana.
Em seguida, Jordana resolveu emparedar Juliano Floss. A sister ganhou o benefício após conquistar a dinâmica do Sonho do Poder, na tarde deste domingo (12).
Por sua vez, Gabriela foi para a berlinda após ser a mais votada no confessionário.
A casa votou da seguinte forma:
- Ana Paula votou em Gabriela
- Juliano votou em Gabriela
- Leandro votou em Gabriela
- Gabriela votou em Juliano
- Milena votou em Gabriela