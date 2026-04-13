Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de sister
Reality está no modo turbo e mais um participante será eliminado na terça-feira (14)
Gabriela deve ser a próxima participante a deixar o Big Brother Brasil 2026, conforme aponta parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste.
Até a tarde desta segunda-feira (13), a sister aparece com 47,4% dos votos do público na enquete.
Em seguida, está Juliano Floss, com 36,2%. Já Ana Paula Renault está em terceiro com 16,3% das intenções na simulação.
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A enquete foi publicada no fim da noite de domingo (12) e registrou um pouco mais de 13 mil votos até agora.
O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na edição do BBB na noite de terça.
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Como foi a formação do paredão
Ana Paula Renault foi a primeira pessoa colocada na berlinda. Ela foi a escolhida pela líder da semana, Jordana.
Em seguida, Jordana também emparedou Juliano Floss. A sister ganhou o benefício após conquistar a dinâmica do Sonho do Poder, na tarde de domingo (12).
Por sua vez, Gabriela foi para a berlinda após ser a mais votada no confessionário.
A casa votou da seguinte forma:
- Ana Paula votou em Gabriela
- Juliano votou em Gabriela
- Leandro votou em Gabriela
- Gabriela votou em Juliano
- Milena votou em Gabriela