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Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de sister

Reality está no modo turbo e mais um participante será eliminado na terça-feira (14)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Participantes do novo paredão do BBB 26.
Legenda: Ana Paula, Gabriela e Juliano estão sob risco de eliminação no BBB 26.
Foto: Divulgação/Globo.

Gabriela deve ser a próxima participante a deixar o Big Brother Brasil 2026, conforme aponta parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste.

Até a tarde desta segunda-feira (13), a sister aparece com 47,4% dos votos do público na enquete. 

Em seguida, está Juliano Floss, com 36,2%. Já Ana Paula Renault está em terceiro com 16,3% das intenções na simulação.

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A enquete foi publicada no fim da noite de domingo (12) e registrou um pouco mais de 13 mil votos até agora.

O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na edição do BBB na noite de terça. 

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Como foi a formação do paredão

Ana Paula Renault foi a primeira pessoa colocada na berlinda. Ela foi a escolhida pela líder da semana, Jordana.

Em seguida, Jordana também emparedou Juliano Floss. A sister ganhou o benefício após conquistar a dinâmica do Sonho do Poder, na tarde de domingo (12). 

Por sua vez, Gabriela foi para a berlinda após ser a mais votada no confessionário.

A casa votou da seguinte forma:

  • Ana Paula votou em Gabriela
  • Juliano votou em Gabriela
  • Leandro votou em Gabriela
  • Gabriela votou em Juliano
  • Milena votou em Gabriela
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