BBB 26: participantes se emocionam com recados de ídolos na Festa do Top 5
Artistas invadiram celebração e mandaram mensagens de incentivo nessa reta final.
A Festa Cooler do Pijama do BBB 26 emocionou o Top 5 do programa, com mensagens personalizadas dos artistas que marcaram suas trajetórias dentro e fora da casa.
Na sala de casa, Ana Paula Renault vibrou ao receber o recado de Bob Sinclar na tela. O artista agradeceu pelas vezes em que sua música tocou na casa e ainda elogiou sua performance de "World, Hold On".
"Olá, Brasil! Aqui é o Bob Sinclar. Obrigado, BBB, por tocar tanta vezes a minha música. Ana Paula, obrigado pela sua performance incrível de 'World, Hold On'. Recebi muitas mensagens do Brasil por sua causa", disse o artista, deixando os participantes surpresos.
Juliano Floss, por sua vez, foi surpreendido com um recado de Lanzin e Cly G, seus parceiros musicais. "Fala, Juju! Parabéns demais por ter chegado nesse Top 5", diz Lanzin. "Nós estamos muito orgulhosos. Continua firme e forte aí, irmão", emenda Cly G.
Já a banda Kid Abelha mandou um recado diretamente para Jordana, deixando a sister emocionada. "Oi, Jordana! Tudo bem? Você é fã das nossas músicas, então a gente tá super feliz. Eu queria aqui passar pra falar da sua mãe e pra falar de você. Te desejar uma boa sorte no BBB", disse Paula Toller.
O cantor e compositor baiano Lazzo Matumbi também se fez presente na homenagem, mandando um recado para o conterrâneo Leandro Boneco.
"Minha alma resiste, e meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom, e o que é bom, também deve ser meu. Você tá representando a resistência negra brasileira. Muito obrigado por você colocar a minha música como tema dessa resistência. Irmão, tá toda a Bahia, eu, Lilica, toda a galera de Salvador torcendo por você. Axé!", afirma.
Na vez de Milena, a sister foi ao chão em extase com o recado do cantor Christian Chávez, integrante da banda mexicana RBD, de quem a recreadora infantil é fã declarada.
"Olá, tia Milena! Aqui é o Christian Chávez. Não poderia deixar de passar por aqui pra te mandar um beijo e te desejar toda a sorte do mundo, de coração", disse o cantor. "Ele sabe que eu existo!", festejou a sister.