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CAPTEI: Nacional Veículos transforma lançamento do Novo Tiguan em experiência de luxo

A Concessionária reuniu convidados para revelar o SUV que aposta em performance, sofisticação e status lifestyle

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Rodrigo Cândido
Foto: LC Moreira

No radar do high society automotivo, a Nacional Veículos aterrissou em Fortaleza com uma experiência “first class” para apresentar o aguardado Novo Tiguan 350 TSI, o SUV mais potente já lançado pela Volkswagen no Brasil.

Legenda: Tiguan
Foto: LC Moreira

O happening aconteceu na quinta-feira, 07, reunindo convidados em uma atmosfera inspirada no universo da aviação — tradução perfeita de precisão, performance e lifestyle premium.

Legenda: Tiguan
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos César (Primeiro Comprador)
Foto: LC Moreira

Entre os highlights da noite, o disputado carro revelou cada detalhe do design renovado, da assinatura noturna com logos iluminados aos faróis Full LED Matrix, reforçando o mood “quiet luxury sobre rodas”. Pensado para um público que coleciona conquistas e transforma mobilidade em statement de status, o novo Tiguan chega mirando o topo da categoria.

Legenda: Tiguan
Foto: LC Moreira

Confira as fotos da movimentação social através dos registros captados por LC Moreira:

Legenda: Rodrigo Cândido
Foto: LC Moreira

Legenda: J Pompilho e Viviane Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele
Foto: LC Moriera

Legenda: Janaína Santana
Foto: LC Moreira

Legenda: Franckin Comenbeger (Segundo Comprador)
Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos e Luana Souto
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Simões e Gabriela Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Cheff Luiz de França
Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Paulo Alexandre
Foto: LC Moreira

Legenda: Walber Melo, Janaína Santana e Gabriela Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Carmelita, Deoclides e Bali Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciane Nogueira, Bruno Ribeiro e Jô Farias
Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele e Cleírton Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Villanova, Janaína Santana, Luana Souto, Niara Meirele e Natália Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Norberto Aguiar e Rodrigo Cândido
Foto: LC Moreira

Legenda: Gilton Abreu, Verônica e Elisa de Almeida e Laile Cacique
Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele e Natália Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: J Pompilho, Viviane Rodrigues, Rodrigo Cândido e Cleírton Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Walber Melo, Janaína Santana e Gabriela Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Jô Farias, Monique Sales, Luciane Farias e Giselle Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Mikaele Fernandes, Luiza Tavares e Dora Vanessa
Foto: LC Moreira

Legenda: Raimondo Barreto, Ereneide Viana e Hugo Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Lane, Raquel Bezerra e Lorrana Araújo
Foto: LC Moreira

Legenda: Jô Farias, Monique Sales, Luciane Farias e Giselle Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Eduardo Brasília, Gabriela Pinheiro e Viveca Ramos
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Aurélio, Tiago Ferreira e Walber Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Rodrigues, Monique Sales, Mara Oliveira, Janaína Santana e Tiago Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pontes, Ermano Araújo e Marcelo Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciane Nogueira, Bruno Ribeiro e Jô Farias
Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe de Vendas
Foto: LC Moreira

 

 

 