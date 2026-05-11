CAPTEI: Nacional Veículos transforma lançamento do Novo Tiguan em experiência de luxo

No radar do high society automotivo, a Nacional Veículos aterrissou em Fortaleza com uma experiência “first class” para apresentar o aguardado Novo Tiguan 350 TSI, o SUV mais potente já lançado pela Volkswagen no Brasil.
O happening aconteceu na quinta-feira, 07, reunindo convidados em uma atmosfera inspirada no universo da aviação — tradução perfeita de precisão, performance e lifestyle premium.
Entre os highlights da noite, o disputado carro revelou cada detalhe do design renovado, da assinatura noturna com logos iluminados aos faróis Full LED Matrix, reforçando o mood “quiet luxury sobre rodas”. Pensado para um público que coleciona conquistas e transforma mobilidade em statement de status, o novo Tiguan chega mirando o topo da categoria.
Confira as fotos da movimentação social através dos registros captados por LC Moreira: