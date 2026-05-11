CAPTEI: Nacional Veículos transforma lançamento do Novo Tiguan em experiência de luxo

No radar do high society automotivo, a Nacional Veículos aterrissou em Fortaleza com uma experiência “first class” para apresentar o aguardado Novo Tiguan 350 TSI, o SUV mais potente já lançado pela Volkswagen no Brasil.

Legenda: Tiguan Foto: LC Moreira

O happening aconteceu na quinta-feira, 07, reunindo convidados em uma atmosfera inspirada no universo da aviação — tradução perfeita de precisão, performance e lifestyle premium.

Legenda: Tiguan Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos César (Primeiro Comprador) Foto: LC Moreira

Entre os highlights da noite, o disputado carro revelou cada detalhe do design renovado, da assinatura noturna com logos iluminados aos faróis Full LED Matrix, reforçando o mood “quiet luxury sobre rodas”. Pensado para um público que coleciona conquistas e transforma mobilidade em statement de status, o novo Tiguan chega mirando o topo da categoria.

Legenda: Tiguan Foto: LC Moreira

Confira as fotos da movimentação social através dos registros captados por LC Moreira:

Legenda: Rodrigo Cândido Foto: LC Moreira

Legenda: J Pompilho e Viviane Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele Foto: LC Moriera

Legenda: Janaína Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Franckin Comenbeger (Segundo Comprador) Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos e Luana Souto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Simões e Gabriela Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cheff Luiz de França Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Paulo Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Walber Melo, Janaína Santana e Gabriela Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Carmelita, Deoclides e Bali Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Luciane Nogueira, Bruno Ribeiro e Jô Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele e Cleírton Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Villanova, Janaína Santana, Luana Souto, Niara Meirele e Natália Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Norberto Aguiar e Rodrigo Cândido Foto: LC Moreira

Legenda: Gilton Abreu, Verônica e Elisa de Almeida e Laile Cacique Foto: LC Moreira

Legenda: Niara Meirele e Natália Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: J Pompilho, Viviane Rodrigues, Rodrigo Cândido e Cleírton Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Walber Melo, Janaína Santana e Gabriela Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jô Farias, Monique Sales, Luciane Farias e Giselle Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Mikaele Fernandes, Luiza Tavares e Dora Vanessa Foto: LC Moreira

Legenda: Raimondo Barreto, Ereneide Viana e Hugo Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Lane, Raquel Bezerra e Lorrana Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Jô Farias, Monique Sales, Luciane Farias e Giselle Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Eduardo Brasília, Gabriela Pinheiro e Viveca Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Aurélio, Tiago Ferreira e Walber Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Rodrigues, Monique Sales, Mara Oliveira, Janaína Santana e Tiago Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pontes, Ermano Araújo e Marcelo Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Luciane Nogueira, Bruno Ribeiro e Jô Farias Foto: LC Moreira