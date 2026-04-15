Enquete BBB 26: parcial indica eliminação de sister com 50% dos votos
Já nos últimos dias, Big Brother Brasil 26 elimina mais um participante nesta quinta (16).
A pipoca Jordana deve ser a próxima participante eliminada do Big Brother Brasil 2026, segundo aponta a primeira parcial da enquete do Diário do Nordeste referente ao paredão atual.
Até o começo da tarde desta quarta (15), a sister aparece com pouco mais de 50,1% dos votos.
Em seguida, está o camarote Juliano Floss, com 40,8%. Finalmente, a veterana Ana Paula Renault aparece com 9,1% das intenções.
A enquete foi publicada no fim da noite desta terça-feira (14) e recebeu mais de 60 mil votos até agora.
O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na edição do BBB nesta quinta-feira (16).
Como o paredão foi formado?
Em Modo Turbo, a noite desta terça-feira (14) no BBB 26 foi agitada. Após a eliminação de Gabriela, e a vitória de Leandro Boneco na Prova do Líder, a casa passou por uma nova formação de Paredão.
A berlinda foi formada por uma indicação do líder, uma pessoa escolhida pela casa e outra emparedada por contragolpe.
Pela escolha do líder, Jordana foi emparedada. Pela casa, a mais votada foi Ana Paula. Por contragolpe, Juliano Floss foi emparedado.
Como votou a casa
- Ana Paula: Milena
- Juliano Floss: Ana Paula
- Milena: Juliano Floss
- Jordana: Ana Paula