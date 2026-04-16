Prova do Finalista: Ana Paula é a primeira emparedada do último Paredão do BBB 26
Leandro Boneco, Milena e Juliano Floss avançaram para a segunda fase.
Ana Paula é a primeira emparedada do último Paredão do BBB 26. O pódio começou a ser formado na noite desta quinta-feira (16), durante a Prova do Finalista.
Com o pior desempenho, a jornalista foi a primeira eliminada da prova, que foi dividida em duas partes. Leandro Boneco, Milena e Juliano Floss avançaram para a segunda fase que decide quem é o primeiro finalista da edição.
PRIMEIRA PARTE
Ana Paula, por sorteio, foi a primeira a participar da dinâmica. A sister concluiu a prova com o tempo total de 01:50.614.
Leandro Boneco foi o segundo jogador. O participante encerrou a prova com o tempo total de 00:35.941.
Milena foi a terceira pessoa a disputar a Prova do Finalista. A sister concluiu em um tempo total de 01:18.279.
Juliano Floss foi o último participante a disputar. O brother concluiu a prova em um tempo total de 00:57.279.
Veja também
PENÚLTIMO PAREDÃO
Jordana foi eliminada no décimo sétimo Paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 71,80% da média de votos, após enfrentar Ana Paula e Juliano Floss na berlinda da semana.
Juliano Floss foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 26,14% dos votos do público. Por sua vez, Ana Paula registrou somente 2,06% dos votos. O resultado do Paredão foi divulgado na noite desta quinta-feira (16).