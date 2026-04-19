Veja trajetória de Leandro Boneco, participante eliminado no último paredão do BBB 26

Leandro Boneco foi o décimo sétimo eliminado do Big Brother Brasil 26, na noite deste domingo (12). Ela entrou no grupo Pipocas do reality show.

O participante recebeu 52,19% da média de votos. Milena foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 43,30% dos votos do público. Por sua vez, Ana Paula registrou 4,51% dos votos.

O brother protagonizou momentos marcantes dentro do programa. Ele adotou um modo de jogo mais calculado e estratégico, o lhe rendeu, em alguns momentos, a acusação de ser planta.

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Leandro tem 42 anos e entrou na Casa passando pela Casa de Vidro e pelo Quarto Branco. Natural de Salvador, ele mora em Itapuã e é produtor cultural e arte-educador.

O participante teve uma infância marcada por dificuldades, trabalhando desde cedo em atividades informais e chegando a viver nas ruas na juventude. Ele é formado em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia.

Trajetória sob pressão

Leandro Boneco construiu uma trajetória marcada por muita pressão. Antes mesmo de entrar na casa, ele foi eliminado na Casa de Vidro. Depois, voltou para disputar o Quarto Branco e resistiu quase uma semana no isolamento.

Ao longo da temporada, esteve em seis paredões e permaneceu na Xepa por várias semanas consecutivas. O participante também deu um susto nos colegas de confinamento ao apresentar mal estar, sendo submetido a exames fora da Casa.

Jogo estratégico

No jogo, Leandro passou ajustes estratégicos de posicionamento. Em determinado momento, aproximou-se de Babu, construindo uma relação de alinhamento estratégico, contudo mantinha decisões independentes que o levaram sobreviver até a reta final.

Alianças pragmáticas

Já na reta final, adotou uma estratégia mais pragmática ao se aproximar do grupo de Ana Paula Renault. O movimento teve como objetivo fortalecer um bloco capaz de enfrentar adversários diretos, como Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, em formações de paredão. Essa aliança circunstancial marcou a fase decisiva de sua trajetória.