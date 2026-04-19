Leandro Boneco é o décimo sétimo eliminado do BBB 26

Leandro Boneco foi eliminado no décimo oitavo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26 com 52,19% da média de votos. Ele deixou o reality show na noite deste domingo (19), após enfrentar Ana Paula e Milena na berlinda da semana.

Milena foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 43,30% dos votos do público. Por sua vez, Ana Paula registrou 4,51% dos votos.

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Como foi a formação do Paredão?

A competição que definiu o último Paredão desta temporada foi chamada de Prova do Finalista e teve início na noite de quinta-feira (16), logo após o Paredão que eliminou Jordana. Ao todo, a disputa teve três fases. Na primeira, cada competidor precisou liberar uma chave que estava presa em uma mesa e tinha uma única saída. O último colocado — no caso, Ana Paula Renault — foi mandado direto para o Paredão.

Avançaram para a segunda etapa Juliano, Leandro Boneco e Milena. Cada participante ficou responsável por um carro e um totem com um botão e, de instantes em instantes, um aviso sonoro era emitido e um cronômetro era disparado. Eles tinham de apertar o botão dentro do tempo e, depois, entrar no veículo e aguardar outro cronômetro.

Dentro do carro, o jogador aguardava até que o tempo terminasse e um vídeo sobre a marca de veículos fosse exibido no telão. Quando o vídeo terminasse, eles poderiam sair do carro e aguardar até que uma nova rodada começasse.

Durante a dinâmica, Leandro Boneco passou mal e precisou ser atendido pela equipe médica do programa, mas retornou pouco tempo depois garantindo aos adversários que estava tudo sob controle.

Na etapa final, ao vivo, Boneco foi o primeiro a ser eliminado, após errar uma das perguntas. O desempate ocorreu entre Juliano e Milena, garantindo a posterior vitória do dançarino.