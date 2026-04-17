Juliano Floss vence a Prova do Finalista e garante lugar no pódio do BBB 26

Juliano Floss obteve a maior pontuação no quiz e venceu a Prova do Finalista do Big Brother Brasil 26 nesta sexta-feira (17). Com a vitória, ele foi o primeiro a garantir um lugar no pódio do programa, que terá a grande final na próxima terça-feira (21). Além disso, conquistou um carro elétrico zero quilômetro estimado em R$ 200 mil.

No programa ao vivo, vencia a prova quem respondesse corretamente cinco perguntas. Caso empatasse, o quiz seguiria até sobrar apenas um vencedor.

Como foi a Prova do Finalista?

A competição teve início na noite dessa quinta-feira (16), logo após o Paredão que eliminou Jordana, e teve três fases. Na primeira, cada competidor precisou liberar uma chave que estava presa em uma mesa e tinha uma única saída. O último colocado — no caso, Ana Paula Renault — foi mandado direto para o Paredão.

Avançaram para a segunda etapa Juliano, Leandro Boneco e Milena. Cada participante ficou responsável por um carro e um totem com um botão e, de instantes em instantes, um aviso sonoro era emitido e um cronômetro era disparado. Eles tinham de apertar o botão dentro do tempo e, depois, entrar no veículo e aguardar outro cronômetro.

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Dentro do carro, o jogador aguardava até que o tempo terminasse e um vídeo sobre a marca de veículos fosse exibido no telão. Quando o vídeo terminasse, eles poderiam sair do carro e aguardar até que uma nova rodada começasse.

Durante a dinâmica, Leandro Boneco passou mal e precisou ser atendido pela equipe médica do programa, mas retornou pouco tempo depois garantindo aos adversários que estava tudo sob controle.

Quem está no Paredão?

Com a vitória de Juliano, estão no último Paredão da temporada Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Milena. O resultado da berlinda será divulgado domingo (19), no programa ao vivo.