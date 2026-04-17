Tadeu revela por que não se afastou do BBB 26: 'Oscar ia ficar bravo se eu não viesse'

O apresentador Tadeu Schmidt realizou uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt, no Big Brother Brasil 26 desta sexta-feira (17). Emocionado, afirmou que, apesar de ser um dia difícil, fez questão de estar no reality. "Oscar ia ficar muito bravo comigo se eu não viesse trabalhar, então estou aqui", disse.

Tadeu ainda pediu paciência para o público. "Peço desculpa, mas vou me recuperar. Peço desculpa também se eu não tiver aquela energia de sempre, mas estou aqui para dar o meu melhor. Em homenagem a você, irmão", acrescentou.

Segundo ele, Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nem desfalcou a equipe. "Fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo, principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Ele foi o maior do mundo nesse quesito", disse.

A morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, foi confirmada na tarde desta sexta-feira (17). A causa da morte não foi divulgada. O ex-jogador havia sido levado a um hospital em Santana de Parnaíba. Em nota, a família informou que a despedida será reservada e destacou o legado deixado pelo ex-atleta.

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Confira o discurso completo

"Hoje é um dia difícil. Hoje, nós demos adeus ao meu irmãos Oscar. Mas fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque meu irmão, meu maior ídolo sempre foi a minha maior referência em tudo, principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Ele foi o maior do mundo nesse quesito. Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe, nem com a mão quebrada. Sobretudo em dia de jogo importante, por isso fiz questão de estar aqui hoje.

Vou me recuperar. Tenham paciência, que vou me recuperar. Hoje é um dia muito importante e estou aqui pro jogo e ai de mim se não tivesse. Oscar ia ficar muito bravo comigo se eu não viesse trabalhar, então estou aqui. Peço desculpa, mas vou me recuperar. Peço desculpa também se eu não tiver aquela energia de sempre, mas estou aqui para dar o meu melhor. Em homenagem à você, irmão".