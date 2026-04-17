Oscar Schmidt era irmão de Tadeu Schmidt e foi citado na estreia do BBB 26

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17) aos 68 anos, era irmão mais velho do apresentador Tadeu Schmidt, do Big Brother Brasil.

Os dois nasceram em Natal (RN) e são filhos de Janira Bezerra Schmidt e Oswaldo Heidi Schmidt. A diferença de idade entre Oscar e Tadeu é de 16 anos.

O apresentador citou o irmão algumas vezes durante os anos em que comanda o reality, como durante o BBB 25, no qual falou da admiração que nutria por ele.

Oscar Schmidt e relação com o BBB

Já na estreia do BBB de 2026, no dia 12 de janeiro, o ídolo do esporte chegou a ser citado na edição ao vivo.

Em uma das primeiras interações do apresentador com os participantes, o ex-jogador de futebol Edílson Capetinha partilhou uma história sobre Oscar.

“A minha mãe está assistindo o BBB, hoje, com uma televisão que a sua família me ajudou. Fui em um evento com o seu irmão, ele me ensinou a arremessar e eu ganhei a televisão que minha mãe está vendo o programa hoje”, contou.

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Morte de Oscar Schmidt

Lenda do basquete do Brasil, Oscar morreu nesta sexta-feira (17). Ele havia sido internado em um hospital de São Paulo após mal-estar e estava sob cuidados médicos, mas ainda não há mais informações sobre a causa da morte.

Entre as maiores conquistas de Oscar com o basquete brasileiro estão a medalha de ouro nos Jogos PanAmericanos de 1987. Na ocasião, o Brasil aplicou a primeira derrota da história dos Estados Unidos no basquete como mandante. Outro pódio importante foi a medalha de bronze no Mundial das Filipinas, em 1978.

A lenda do basquete brasileiro enfrentou dois tumores no cérebro entre os anos de 2013 e 2022. No mesmo ano, ele anunciou ter recebido alta da quimioterapia. Em 2014, ele também chegou a ser internado com uma arritmia.

Recentemente, Oscar foi homenageado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no Hall da Fama. Ele não esteve presente, pois estava se recuperando de uma cirurgia.