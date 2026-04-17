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Oscar Schmidt é internado em São Paulo após mal-estar; assessoria atualiza estado de saúde

Ex-jogador de basquete tem 68 anos

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:26)
Jogada
Legenda: Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, está internado.
Foto: Foto por THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro, foi internado em um hospital de São Paulo nesta sexta-feira (17). Aos 68 anos, o ex-atleta passou mal e precisou de cuidados médicos. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde e diagnóstico. A assessoria se manifestou. 

“Informamos que, até o momento, temos conhecimento de que ele apresentou um mal-estar e está recebendo atendimento médico. Ainda não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde, e novas atualizações serão compartilhadas assim que houver dados oficiais, por meio dos canais oficiais. 

Pedimos, neste momento, respeito e sensibilidade, preservando a privacidade da família e o espaço necessário para que tudo seja devidamente acompanhado. Agradecemos a compreensão de todos.”

A lenda do basquete brasileiro enfrentou dois tumores no cérebro entre os anos de 2013 e 2022. No mesmo ano, ele anunciou ter recebido alta da quimioterapia. Em 2014, ele também chegou a ser internado com uma arritmia. 

Recentemente, Oscar foi homenageado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no Hall da Fama. Ele não esteve presente pois estava se recuperando de uma cirurgia.

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