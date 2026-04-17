Poucos apelidos no esporte brasileiro são tão marcantes quanto o de Oscar Schmidt. Conhecido mundialmente como “Mão Santa”, o ex-jogador ganhou esse título por um motivo simples e ao mesmo tempo impressionante: sua capacidade de acertar arremessos.

Desde o início da carreira, Oscar já se destacava pela precisão nos chutes, principalmente de média e longa distância. Mas foi ao longo dos anos, atuando por clubes e pela seleção brasileira, que essa habilidade virou sua assinatura.

O apelido começou a se popularizar entre torcedores, narradores e companheiros de equipe justamente por causa dessa eficiência. Em momentos decisivos, quando o time mais precisava, Oscar chamava a responsabilidade e convertia arremessos difíceis, muitas vezes sob forte marcação.

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Apelido gerou fama internacional para Oscar Schmidt

Um dos episódios que ajudaram a consolidar a fama aconteceu nos Jogos Olímpicos de Seul 1988, quando ele marcou 55 pontos contra a Espanha, uma das maiores atuações da história do basquete olímpico. Performances como essa reforçaram a ideia de que Oscar tinha uma “mão abençoada”.

Além da precisão, outro fator importante para o apelido foi a confiança. Oscar nunca hesitava em arremessar, mesmo em situações difíceis. Essa mentalidade, somada à técnica refinada, fez com que ele se tornasse o maior pontuador da história do basquete, com mais de 49 mil pontos ao longo da carreira.

Com o tempo, “Mão Santa” deixou de ser apenas um apelido e virou uma marca registrada. Ele passou a representar não só o talento de Oscar Schmidt, mas também sua personalidade dentro de quadra: decisivo, corajoso e implacável.