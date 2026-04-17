Oscar Schmidt: o brasileiro que recusou a NBA e virou lenda mundial

A trajetória de Oscar Schmidt, conhecido como “Mão Santa”, é uma das mais impressionantes da história do esporte, tanto no Brasil quanto no cenário mundial. O jogador, que morreu nesta sexta-feira (11), enfrentava um câncer no cérebro desde 2011. A causa da morte ainda não foi informada.

Oscar nasceu em 1958, em Natal (RN), e começou a se destacar ainda jovem no basquete. Seu talento chamou atenção pela facilidade em pontuar, especialmente com arremessos de longa distância, algo que virou sua marca registrada ao longo da carreira.

Ele brilhou em clubes importantes do Brasil, como o Esporte Clube Sírio e o Flamengo, conquistando títulos e se tornando ídolo. Mas também teve passagens internacionais de destaque, principalmente na Itália e na Espanha, onde atuou por equipes como o Juvecaserta Basket.

Por que Oscar Schmidt disse não à NBA?

Um dos pontos mais marcantes da carreira de Oscar foi sua escolha de não jogar na NBA. Ele chegou a ser draftado pelo New Jersey Nets em 1984, mas recusou a oportunidade porque, na época, jogadores da NBA não podiam disputar competições pela seleção brasileira. E Oscar sempre priorizou defender o Brasil.

Pela seleção, ele teve atuações históricas, principalmente nos Jogos Olímpicos, participou de cinco edições (1980, 1984, 1988, 1992 e 1996). Seu momento mais icônico foi nos Jogos de Jogos Olímpicos de Seul 1988, quando marcou 55 pontos contra a Espanha, um dos maiores feitos da história do basquete olímpico.

Oscar também foi peça-chave na conquista do ouro no Jogos Pan-Americanos de 1987, quando o Brasil venceu os Estados Unidos em pleno território americano — um dos maiores triunfos do esporte brasileiro.

"Mão Santa" reforçou apelido de ex-jogador

Ao longo da carreira, ele se tornou o maior pontuador da história do basquete, com mais de 49 mil pontos — um número que supera até grandes nomes da NBA. Seu estilo ofensivo, dedicação e longevidade (jogou até os 45 anos) o transformaram em uma lenda.

Depois de se aposentar, Oscar continuou sendo uma figura importante no esporte, atuando como palestrante e embaixador do basquete. Ele também enfrentou uma dura batalha contra um tumor no cérebro, da qual se recuperou, reforçando ainda mais sua imagem de superação.

Em resumo, a trajetória de Oscar Schmidt mistura talento, decisões marcantes (como abrir mão da NBA), feitos históricos e uma enorme identificação com a seleção brasileira — o que o coloca como um dos maiores atletas da história do Brasil.