Tadeu faz homenagem ao irmão Oscar Schmidt: 'Meu maior ídolo'

O apresentador Tadeu Schmidt fez uma homenagem de despedida ao irmão Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro que morreu nesta sexta-feira (17). O ex-atleta havia sido internado em um hospital de São Paulo após apresentar um mal-estar, mas não resistiu.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, Tadeu se declarou ao irmão mais velho, destacando a parceria, o amor e as histórias compartilhadas desde a infância, com um carrossel de fotos.

"Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", escreveu Tadeu na legenda do post.

Veja as fotos

Nos comentários, diversos fãs e amigos lamentaram a morte do ídolo do basquete e desejaram forças para a família Schmidt.

"Meus sentimentos. Uma lenda do esporte deixa um legado para os potiguares e o povo brasileiro. Sua história inspiração para muitos. Descanse em paz e o conforto a família"; "Que Jesus acalme seu coração, ele está em lugar maravilhoso"; e "Meus sentimentos, que Deus conforte seu coração, de toda família e amigos!", foram algumas das mensagens.

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Tadeu e Oscar Schmidt

Os dois nasceram em Natal (RN) e são filhos de Janira Bezerra Schmidt e Oswaldo Heidi Schmidt. A diferença de idade entre Oscar e Tadeu é de 16 anos.

O apresentador citou o irmão algumas vezes durante os anos em que comanda o reality, como durante o BBB 25, no qual falou da admiração que nutria por ele.

A lenda do basquete brasileiro enfrentou dois tumores no cérebro entre os anos de 2013 e 2022. No mesmo ano, ele anunciou ter recebido alta da quimioterapia. Em 2014, ele também chegou a ser internado com uma arritmia.

Recentemente, Oscar foi homenageado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no Hall da Fama. Ele não esteve presente, pois estava se recuperando de uma cirurgia.