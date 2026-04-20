Participantes do BBB 26 lamentam morte do pai de Ana Paula Renault

Após a morte do pai de Ana Paula Renault, neste domingo (19), as equipes dos participantes do BBB26 Milena, Juliano Floss e Leandro Boneco usaram as redes sociais para prestar solidariedade à sister.

O perfil de Juliano Floss publicou uma foto dos dois participantes juntos e expressou apoio: "Ana Paula, que foi e é uma grande aliada e amiga do Juliano no confinamento, tem todo o nosso carinho e respeito. Em nome da equipe, da família e do Juliano, deixamos aqui nossos mais sinceros sentimentos", disse o texto.

Já a equipe de Milena desejou à jornalista "força, acolhimento e conforto para atravessar essa perda tão difícil. Que as lembranças, o amor e a história construída juntos seja abrigo para o coração."

Antes da eliminação de Leandro Boneco, os administradores do perfil do produtor cultural também divulgaram nota de pesar. "Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade a Ana Paula, seus familiares e amigos, desejando força para enfrentar essa perda", afirmou.

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Ex-participantes se manifestam

Ex-participantes também prestaram apoio à veterana. Jordana Morais, uma de suas grandes rivais ao longo do programa, disse que seu coração está com a família Renault.

"Dentro do jogo, apesar dos nossos embates, construímos também momentos de conversa muito sinceras e trocas que vão muito além de qualquer dinâmica. Eu tive a oportunidade de ouvir dela sobre seu pai, inclusive sobre a relação que tinham, e sei o quanto esse vinculo existia à sua maneira", disse.

"Que ela encontre força para atravessar esse momento, e que seja acolhida com todo o respeito que essa situação merece", acrescentou a advogada.

Pelo X, Marciele também se manifestou em solidariedade à Ana Paula Renault. "Uma dor que não consigo imaginar. É um momento muito difícil e deixo aqui todo o meu carinho para ela e para a família. Espero que as boas lembranças de seu pai Gerardo, sobre quem ela sempre falou com muito carinho, tragam um pouco de paz ao coração de todos", escreveu.

Outra adversária de Ana Paula no BBB 26, Maxiane também publicou nota em apoio à veterana. "Independente de jogo, existem momentos em que tudo isso perde a importância. A vida real sempre vem primeiro e a dor de perder um pai é imensurável. Quero deixar aqui meus sentimentos à Ana Paula e a toda a sua família", afirmou.

Morte de Gerardo Renault

O pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, faleceu aos 96 anos, neste domingo (19), dois dias antes da final do BBB 26. A equipe da jornalista confirmou a informação nas redes sociais.

Apesar da morte de Gerardo, os familiares decidiram manter Ana Paula dentro do programa, considerando que ele expressou em vida o desejo de não comunicar sobre sua saúde e eventual morte.

"Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa", escreveram.