Ana Paula é avisada sobre morte do pai e decide seguir no BBB 26: 'Estou sozinha no mundo'

Ana Paula Renault foi informada, na noite deste domingo (19), sobre a morte se seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault. Ela decidiu permanecer no programa após um apelo em vídeo de familiares.

Logo no início do programa ao vivo, Tadeu Schmidt informou sobre o ocorrido.

"A gente vai seguir com o programa, vai mostrar os VT's que preparamos e, na medida do possível, mostrar o drama que Ana Paula está vivendo", disse.

Após sair do confessionário, Ana Paula foi acolhida pelo Juliano Floss.

"Não deixaram eu falar com ninguém, falaram só que a minha irmã ligou e deixaram eu assistir um vídeo das minhas irmãs falando para eu não sair, que meu pai estava me assistindo até o fim", disse.

Ana Paula relembrou que foi o pai quem mandou que ela voltasse ao programa. "Falaram que ele estava me assistindo e ele sempre falou que eu precisava de um rumo para minha vida”, completou.

“Agora eu estou sozinha no mundo. A única pessoa que eu tinha era ele”, lamentou a sister.