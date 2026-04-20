Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e cita a morte do irmão ao prestar apoio a Ana Paula

O apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo do Big Brother Brasil (BBB) 26 ao vivo na noite deste domingo (19). Logo após Ana Paula Renault ser informada sobre a morte de seu pai, Gerardo Henrique Machado Renault, o apresentador compartilhou que também enfrenta um momento pessoal de luto após a morte do atleta Oscar Schmidt, irmão de Tadeu.

"Eu queria te contar que estou vivendo um luto. Meu irmão morreu anteontem. É só para dizer que respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo e eu queria dizer que a gente te admira demais e que é uma honra ter você com a gente", disse Tadeu.

Ao conversar com a sister, ele se emocionou e lembrou de lições deixadas pelo irmão.

"Pelo que você conta da relação com seu pai, eu imagino que seu Gerardo estaria te aplaudindo imensamente, orgulhoso de você. Como sei que meu irmão diria pra mim: 'Tadeu, não atreva a ir embora'. Acima de tudo, a gente respeita tudo que você tiver sentindo, tudo que você quiser fazer", disse.

Ana Paula foi informada minutos antes sobre a morte do pai. Após um vídeo gravado pela irmã, ela decidiu continuar no programa.

O discurso de Tadeu deixou os participantes ainda mais comovidos. Ana Paula chegou a questioná-lo sobre como ele conseguia seguir trabalhando. “Estamos juntos! Nós vamos passar por cima disso e vamos chegar até o final do jeito que você quiser”, completou.

Tadeu presta solidariedade à Ana Paula após falecimento do pai, e conta que perdeu o irmão, Oscar Schmidt 🤍 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Cayndt8BjV — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2026

Outros participantes também se manifestaram, destacando a força da sister diante da situação. Ao final, Tadeu reforçou o apoio aos finalistas e destacou a importância do momento vivido no reality. "O BBB 26 é eterno, gente", acrescentou o apresentador.

Mensagem dos finalistas

Logo em seguida, os três finalistas celebraram o feito de terem chagado à final do programa. "Aos trancos e barrancos, a gente conseguiu", disse Ana Paula.

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"A gente pensa que é forte e se depara com pessoas igual a você e Ana Paula. A gente vê que a gente finge de forte. Eu não posso imaginar, não posso falar, porque nunca vivi algo assim, sabe? Nunca perdi alguém tão próximo", disse a sister.

Finalistas elogiam atitude de Tadeu:



Juliano: "O Tadeu foi tão legal com a gente."

Ana Paula: "Foi muito."

Milena: "Você escolhe envolver seu coração e o sentimento, e ele não precisava fazer isso (...) ele se solidarizou com a Ana."

Ana Paula: "E a gente com ele." #BBB26… pic.twitter.com/gL1pprxC8B — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2026

Em seguida, Tadeu e Ana Paula exaltaram a trajetória de Milena. "Não deixe que ninguém fale outra coisa a não ser que a senhora é incrível", pontuou o apresentador.

Já sobre Juliano Floss, o apresentador brincou, se referindo ao brother como "safado". "É um moleque maravilhoso! Esse macho desconstruído que a gente não tem como não gostar. Então, a gente está aqui com uma felicidade tremenda de ter essas três pessoas extraordinárias vivendo essa final do BBB. Queria estar aí junto para abraçar vocês, mas já, já, vou estar abraçando vocês. Fiquem firmes", finalizou.