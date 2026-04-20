Quem são os irmãos de Ana Paula Renault?

Morte de pai de confinada no BBB 26 foi anunciada por herdeiras de político no domingo (20).

producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:58)
Ana Paula Renault ao lado das irmãs, irmão e do pai.
Ana Paula Renault ao lado das irmãs, irmão e do pai.
Foto: Reprodução/Instagram.

Após o anúncio da morte de Gerardo Henrique Machado Renault, pai da jornalista e BBB Ana Paula Renault, feito pelas irmãs, cresceu a curiosidade do público em saber quem elas são. A notícia chegou a ser veiculada no Fantástico, na noite de domingo (19). 

Gerardo teve três filhos do primeiro casamento: Gisele, Rene e Cibele.

á do segundo casamento, com a ex-funcionária pública aposentada Dona Conceição, nasceu Ana Paula Renault. Dessa união também veio Maria Aparecida, quatro anos mais nova que a jornalista.

Mãe de Ana Paula Renault faleceu em acidente de carro

Quando completou 17 anos, Ana Paula foi surpreendida pela perda repentina da mãe, vítima de um acidente de carro a caminho do sítio da família, localizado em Moeda, Minas Gerais.

Na época, Ana se preparava para prestar vestibular para o curso de jornalismo. 

Quem foi Gerardo Renault, pai de Ana Paula?

Pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, morreu aos 96 anos.
Legenda: Pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, morreu aos 96 anos.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Gerardo, advogado e figura de destaque na política de Minas Gerais, iniciou trajetória pública em 1951 como vereador em Belo Horizonte.

Ao longo dos anos, construiu uma carreira sólida, sendo eleito deputado estadual e federal, além de assumir, em 1991, a presidência do Instituto de Previdência do Legislativo mineiro.

Pouco antes de entrar no confinamento do BBB 26, Ana Paula Renault enfrentou um momento delicado ao perceber a piora no estado de saúde do pai.

Após anúncio de morte, Ana Paula decide ficar no BBB 26

Ana Paula Renault foi chamada ao confessionário para ser informada sobre o falecimento do pai na noite de domingo (19).

A notícia foi confirmada ao público por Tadeu Schmidt, durante o programa ao vivo. Após saber da notícia, a sister avaliou a situação e decidiu continuar no reality.

De imediato, ela contou a notícia para Juliano Floss. Após a saída de Boneco no paredão, a sister contou a informação para Milena.

