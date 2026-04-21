Qual o valor do prêmio do BBB 26? Veja quanto o vencedor ganha

Ana Paula, Milena e Juliano concorrem, na noite desta terça-feira (21), ao maior prêmio oferecido a um vencedor na história do BBB 26. Mas, só um deles vai sair do programa milionário.

Já na estreia desta edição, em janeiro, o apresentador Tadeu Schmidt informou que o valor da premiação chegou a R$ 5,44 milhões. O dinheiro, no entanto, não é fixo, pois segue rendendo ao longo do programa e aumenta com o passar dos dias.

Ainda não foi informado quanto o prêmio rendeu até agora, mas é esperado que o campeão deixe a casa com um valor ainda maior do que o anunciado anteriormente.

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Finalistas já ganharam outros prêmios

Independentemente do resultado desta terça-feira, todos os três finalistas do BBB 26 acumularam regalias ao longo desta edição, como valores em dinheiro e bens materiais.

Por estarem no Top 3, cada um recebeu um apartamento de um dos patrocinadores. Na noite desse domingo (19), o trio comemorou.