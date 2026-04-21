Qual o valor do prêmio do BBB 26? Veja quanto o vencedor ganha
Valor é o maior já pago a um vencedor na história do programa.
Ana Paula, Milena e Juliano concorrem, na noite desta terça-feira (21), ao maior prêmio oferecido a um vencedor na história do BBB 26. Mas, só um deles vai sair do programa milionário.
Já na estreia desta edição, em janeiro, o apresentador Tadeu Schmidt informou que o valor da premiação chegou a R$ 5,44 milhões. O dinheiro, no entanto, não é fixo, pois segue rendendo ao longo do programa e aumenta com o passar dos dias.
Ainda não foi informado quanto o prêmio rendeu até agora, mas é esperado que o campeão deixe a casa com um valor ainda maior do que o anunciado anteriormente.
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Finalistas já ganharam outros prêmios
Independentemente do resultado desta terça-feira, todos os três finalistas do BBB 26 acumularam regalias ao longo desta edição, como valores em dinheiro e bens materiais.
Por estarem no Top 3, cada um recebeu um apartamento de um dos patrocinadores. Na noite desse domingo (19), o trio comemorou.
"A gente ganhou uma casa! Não vamos pagar aluguel nunca mais", disse Juliano. "Eu não, minha mãe ganhou uma casa. Foi o que eu entrei aqui para fazer. Ela ter um teto, um lar para morar. Ela pode ficar despreocupada agora", completou Milena.
Além disso, por participar do Ganha-Ganha, a dinâmica semanal em que os brothers podem juntar dinheiro ou escolher informações, Ana Paula já conseguiu R$ 50 mil. Da mesma maneira, Juliano e Milena receberam R$ 30 mil cada.
Quem ficar no segundo e terceiro lugar também ganhará uma quantia específica, mas os valores não foram divulgados pela TV Globo.
Veja como foi formado o Top 3
Juliano Floss foi o primeiro a garantir a vaga na grande final ao vencer a Prova do Finalista do BBB 26, na última sexta-feira (17).
Com uma dinâmica inédita nesta edição do programa, ele precisou reunir diversas informações ao longo da prova e responder corretamente um quiz durante o ao vivo.
Ana Paula e Milena chegaram à final após voltarem do último paredão de eliminação da temporada, em que Leandro Boneco foi eliminado.