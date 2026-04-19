Enquete BBB 26: Ana Paula, Juliano e Milena? Quem deve ganhar o programa?

O trio finalista do Big Brother Brasil (BBB) 26 foi definido no programa deste domingo (19). Após a eliminação de Leandro Boneco na última berlinda da edição, Ana Paula, Juliano Floss e Milena estão na final do reality.

O mais votado pelo público será o campeão do programa, que termina na terça-feira (21).

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FINALISTAS

Juliano Floss foi o primeiro a garantir a vaga na grande final ao vencer a Prova do Finalista do BBB 26, na última sexta-feira (17).

Com uma dinâmica inédita nesta edição do programa, ele precisou reunir diversas informações ao longo da prova e responder corretamente um quiz durante o ao vivo.

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Ana Paula e Milena chegaram à final após voltarem do último paredão de eliminação da temporada, em que Leandro Boneco foi eliminado.