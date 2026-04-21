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Quanto rendem os R$ 5,44 milhões do BBB 26? Veja valor atualizado

Final do reality acontece nesta terça-feira (21).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:05)
Negócios
Homem sorridente segurando várias barras de ouro e sentando-se em uma cadeira dourada elegante, transmitindo sucesso e riqueza.
Legenda: Prêmio pode render mais de meio milhão ao ano.
Foto: Divulgação/TV Globo.

A final do BBB 26 está marcada para esta terça-feira (21). A partir das 22h25, o público irá descobrir quem, entre Ana Paula, Milena e Juliano, irá levar para casa o prêmio de R$ 5,44 milhões.

Devido ao alto valor da premiação, muitos podem se perguntar: quanto esse dinheiro renderia por mês se fosse investido na poupança, no Tesouro ou em títulos de renda fixa?

Para responder a essa pergunta, o Diário do Nordeste apresenta um levantamento baseado nos valores e porcentagens atualizadas dos principais investimentos no Brasil.

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Quanto pode render o prêmio do BBB 26?

Em entrevista à reportagem, o economista e professor Ricardo Coimbra afirmou que a premiação do BBB 26 pode render ao vencedor até R$ 657 mil por ano.

Esse valor é resultado da aplicação da quantia milionária no CDB, caso o CDI esteja a 120%. Em outros investimentos, como Tesouro Selic ou Pré-fixado, o rendimento é menor, mas ainda ultrapassa R$ 330 mil. Confira:

Investimento Rentabilidade bruta Retorno anual investido
Poupança (isenta imposto de renda) 7,93% R$ 335 mil
CDB 110% do CDI 11,7% R$ 525 mil
CDB 120% do CDI 17,58% R$ 657 mil
Tesouro Prefixado 12% R$ 538 mil
Tesouro Selic 10% R$ 482 mil
Tesouro IPCA 10% R$ 448 mil

Quanto o vencedor do BBB 26 pagará de imposto?

Apesar do ganho milionário com o prêmio, o vencedor do BBB 26 terá que pagar parte de tudo o que ganhar para a Receita Federal. Isso porque, pela legislação tributária brasileira, prêmios em dinheiro têm imposto retido na fonte à alíquota de 30%.

Ou seja, se o valor de R$ 5,44 milhões for o bruto, a quantia de imposto a ser paga será de R$ 1,63 milhão e o valor líquido depositado na conta do vencedor seria cerca de R$ 3,8 milhões.

Além disso, com o dinheiro restante, o ganhador terá que declarar esse valor no Imposto de Renda em 2027, referente ao ano-calendário de 2026, o que pode gerar obrigações adicionais, a depender dos possíveis investimentos futuros.

Veja como foram escolhidos os finalistas do BB 26

Juliano Floss foi o primeiro a garantir a vaga na grande final do BBB 26 ao vencer a Prova do Finalista do BBB 26, na última sexta-feira (17).

Com uma dinâmica inédita nesta edição do programa, ele precisou reunir diversas informações ao longo da prova e responder corretamente um quiz durante o ao vivo.

Ana Paula e Milena chegaram à final após voltarem do último paredão de eliminação da temporada, em que Leandro Boneco foi eliminado.

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