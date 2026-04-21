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Vencedor do BBB 26 ganhará carro avaliado em R$ 200 mil

Finalistas descobriram a novidade na madrugada desta terça-feira (21).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem dos finalistas Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena, com carro que o vencedor do programa irá levar para casa.
Legenda: Carro 0 km será um dos prêmios do campeão do BBB 26.
Foto: Reprodução/Globoplay.

O campeão do BBB 26 levará um carro 0 km para casa, avaliado em R$ 200 mil. A informação foi revelada por Thiago Oliveira, na madrugada desta terça-feira (21). 

"Vocês sabem que o BBB 26 é um grande sucesso, já está na história de todas as edições. O que eu quero contar para vocês é o seguinte: o campeão do BBB 26 vai levar essa máquina aqui para você começar uma nova jornada assim que sair do nosso BBB 26", disse o apresentador.

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Assim, além do prêmio de R$ 5,44 milhões, o apartamento avaliado em R$ 270 mil, o vencedor também conquista um carro. 

Disputam a final os participantes Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena

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FINALISTAS

Juliano Floss foi o primeiro a garantir a vaga na grande final ao vencer a Prova do Finalista do BBB 26, na última sexta-feira (17).

Com uma dinâmica inédita nesta edição do programa, ele precisou reunir diversas informações ao longo da prova e responder corretamente um quiz durante o ao vivo.

Ana Paula e Milena chegaram à final após voltarem do último paredão de eliminação da temporada, em que Leandro Boneco foi eliminado.

 

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