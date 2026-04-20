Tadeu Schmidt ‘invade’ BBB 26 para conversar com finalistas
Momento contou com vídeos especiais dos finalistas.
A noite desta segunda-feira (20) foi especial no BBB 26. Na reta final, a edição recebeu um ‘novo participante’.
O apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu os finalistas Ana Paula, Milena e Juliano Floss invadindo a casa mais vigiada do Brasil.
No início do programa o jornalista surgiu com o microfone utilizando pelos brothers e prometeu uma surpresa. Direto do confessionário, Tadeu surpreendeu os confinados.
O jornalista foi recebido com abraços e risadas. Ao lado dos participantes, Tadeu mostrou momentos que marcaram a trajetória de cada um dentro da Casa.
"Gente, como é bom estar com vocês. Vocês nem imaginam. Eu só quero dizer uma coisa, para começar: eu amo vocês", se declarou o apresentador.
CONFIRA ENTRADA DE TADEU NO BBB 26
QUE MOMENTOOOOO! 🥰 @tadeuschmidt entrou na casa para falar com os finalistas do #BBB26! 😍 #RedeBBB pic.twitter.com/4cLH4ThkNz— Big Brother Brasil (@bbb) April 21, 2026