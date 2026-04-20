Jordana comenta sobre relação com Jonas fora do BBB 26: 'Coisa do momento'

Jordana Morais, que viveu um romance com Jonas Sulzbach no BBB 26, comentou sobre a relação com o ex-brother agora fora do reality show e a possibilidade de continuar o affair após o fim do programa.

Se durante o BBB os dois trocaram beijos e chegaram a ir para o edredom, na rotina pós-reality eles ainda não se encontraram para conversar a sós.

"Surgiu de fato uma amizade, um companheirismo ali. Começamos a jogar juntos. Mas acho que foi muita coisa do momento mesmo. Eu estava com vontade, ele estava com vontade, já estavam rolando mesmo os olhares, uma coisa ou outra. E aconteceu. Segui muito à risca esse negócio de viver intensamente, de não sair da casa com vontade de fazer alguma coisa que não fiz", revelou a advogada em entrevista à revista Quem.

Jordana disse ainda que prefere "manter os pés no chão" e não criar muitas expectativas sobre uma possível relação mais séria com o ex-parceiro de confinamento.

"Foi recíproco e acabou acontecendo. Mas acho que foi uma coisa que a gente viveu mesmo dentro da casa, no jogo. Não sei como vai ser aqui fora, a gente nem conversou. Então, de fato, não é algo que acho que vai ter uma continuidade”, apontou.

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Rotina pós-BBB

A modelo afirmou que está vivendo uma rotina muito intensa após a saída do reality, com publicidades, entrevistas e participações em programas da TV Globo. Segundo Jordana, o trabalho e a família têm sido a sua prioridade, e não sobra tempo para as outras demandas da vida pessoal.

"Muita coisa acontecendo rapidamente. Não foi algo que a gente conversou ainda. Mas acho que foi mais coisa do momento mesmo. Dois adultos, solteiros, livres, desimpedidos e que estavam com vontade. Foi isso, a gente estava vivendo”, finalizou.

Jonas também já havia se manifestado sobre os romances vividos no BBB 26. Em entrevista logo após a sua eliminação, o modelo deixou claro que está focado na vida profissional e não quer relacionamento sério com nenhuma das três participantes — Jordana, Marciele e Maxiane — com quem trocou beijos na edição.