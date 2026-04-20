Corpo de pai de Ana Paula Renault é velado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

O corpo do ex-deputado federal Gerardo Renault, 96, pai da jornalista Ana Paula Renault, está sendo velado nesta segunda-feira (20), desde 11h30, no salão nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O enterro será no Cemitério do Bonfim, na capital mineira, às 16h30.

Durante o velório, René Renault, irmão da participante do Big Brother Brasil 26, compartilhou que o momento tem sido "bastante difícil" para a família.

"O último momento do papai foi bem complicado, situação de saúde bem delicada, e isso mexe com todo mundo. A gente preocupado com a Ana Paula no programa, então, é uma situação difícil, mas acho que, agora, as coisas chegaram no termo que tinham que chegar. Ele descansou e, com isso, a gente também fica tranquilo", comentou.

Gerardo Renault morreu nesse domingo (19). Ele estava internado desde 3 de abril no Hospital Felício Rocho, com quadro de confusão mental, desidratação e infecção urinária. Ana Paula foi comunicada sobre o óbito pela produção do BBB 26, pouco tempo depois, e decidiu permanecer no programa para honrar a vontade do pai.

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Carreira política de Gerardo Renault

Gerardo Renault iniciou sua carreira política em 1951, quando foi eleito vereador de Belo Horizonte pelo União Democrática Brasileira (UDN).

Entre 1967 a 1979 , exerceu o mandato de deputado estadual em Minas Gerais, tendo sido eleito pela Aliança Renovadora Nacional (Arena). Foi relator da nova Constituição do Estado e do Plano Quinquenal de Desenvolvimento de Minas Gerais e participou das comissões de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Assuntos Municipais e Interestaduais.

Além disso, foi eleito deputado federal em 1978, tendo se licenciado do cargo para assumir a Secretaria de Estado da Agricultura no governo de Francelino Pereira entre 1979 e 1982. Após o fim do bipartidarismo, filiou-se ao Partido Democrático Social (PDS), sucessor da Arena.

Ele deixa esposa e cinco filhos, incluindo Ana Paula.