O pai de Ana Paula Renault e ex-deputado federal Gerardo Henrique Machado Renault, de 96 anos está "estável" e "bem", conforme divulgou a equipe da sister nesta segunda-feira (6), após internação hospitalar.

O político mineiro havia sido internado em Belo Horizonte na sexta (3) por um quadro de desidratação. Gerardo deu entrada no hospital inicialmente com um quadro de infecção urinária acompanhado de confusão mental.

Estado de saúde é considerado 'estável'

“Ele foi internado por causa de uma desidratação, o que acaba sendo normal na idade dele. Ele tem 96 anos, então acabou ficando internado por conta de cuidado mesmo, por conta da idade, mas ele está super estável, está bem", afirmou a equipe da mineira ao colunista Léo Dias.

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Em fevereiro deste ano, a saúde de Gerardo foi tema de uma briga no reality show entre Ana Paula e Alberto Cowboy.

O ex-brother disse que Milena havia tentado "entregar" uma Prova do Anjo para a aliada para que ela pudesse ver o pai no vídeo do Anjo.

Antes de entrar no confinamento, o pai da jornalista estava com saúde frágil e, em dezembro, chegou a ficar internado. Por conta disso, Ana Paula quase desistiu de retornar ao BBB.