Ana Paula Renault se emociona ao falar de morte do pai: 'Ele me deu uma missão'

A jornalista Ana Paula Renault se emocionou durante o penúltimo raio-X do BBB 26, na manhã desta segunda-feira (20). Ao comentar sobre a morte do pai, Gerardo Renault, a mineira desabafou sobre a dor do luto e agradeceu o apoio do público.

Segundo Ana Paula, aceitar o convite para fazer parte do elenco do reality foi uma missão incentivada pelo pai. A veterana comentou sobre estar "bloqueando" as emoções para conseguir seguir no jogo.

"Tô querendo não entender mesmo, porque passei 99 dias bloqueando meus pensamentos com tudo que tava vivendo aí fora. Sei exatamente o que eu tinha deixado aí. A situação tava muito sensível e difícil. Quando recebi o convite, fui conversar com meu pai e ele falou pra mim que eu tinha uma missão, que eu tinha que vir atrás da minha realização profissional e aposentadoria", afirmou.

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A sister agradeceu o apoio do público e reforçou a importância dos fãs para que ela "não morresse junto" com o pai. Ela ainda relembrou um pedido feito por ele em vida.

"Ele me deu uma missão e, graças a vocês, eu tô aqui dentro. Por causa de vocês, eu não morri junto. Qualquer pessoa que tenha mínima convivência comigo sabe que, chegando nesse momento, eu morreria junto e que não teria solução mais. A minha vida sempre foi ele. Vocês evitaram, inclusive, de eu morrer junto", desabafou Ana Paula.

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Morte de Gerardo Renault

O pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, faleceu aos 96 anos, nesse domingo (19), dois dias antes da final do BBB 26. A equipe da jornalista confirmou a informação nas redes sociais.

O corpo do ex-deputado federal está sendo velado nesta segunda-feira (20), desde 11h30, no salão nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O enterro será no Cemitério do Bonfim, na capital mineira, às 16h30.

Durante o velório, René Renault, irmão da participante do Big Brother Brasil 26, compartilhou que o momento tem sido "bastante difícil" para a família.

"O último momento do papai foi bem complicado, situação de saúde bem delicada, e isso mexe com todo mundo. A gente preocupado com a Ana Paula no programa, então, é uma situação difícil, mas acho que, agora, as coisas chegaram no termo que tinham que chegar. Ele descansou e, com isso, a gente também fica tranquilo", comentou.

Gerardo Renault estava internado desde 3 de abril no Hospital Felício Rocho, com quadro de confusão mental, desidratação e infecção urinária. Ana Paula foi comunicada sobre o óbito pela produção do BBB 26, pouco tempo depois, e decidiu permanecer no programa para honrar a vontade do pai.