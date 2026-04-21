Ex-participantes do BBB 26 se reencontram em hotel antes da final

A grande final do Big Brother Brasil 26 contará com a participação dos participantes eliminados nos paredões da temporada, que se reuniram num hotel no Rio de Janeiro nesta terça-feira (21). Fotos compartilhadas nas redes sociais mostraram o reencontro.

O modelo Jonas Sulzbach compartilhou uma selfie e um vídeo em que aparecem brothers e sisters de grupos aliados e rivais.

Entre os que jogavam diretamente com ele, aparecem Alberto Cowboy, Jordana, Brigido, Paulo Augusto e Maxiane.

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Além disso, posaram para a foto Marcelo, Breno, Chaiany e Gabriela, que articularam votos com outras pessoas.

O produtor cultural Leandro Boneco, quarto lugar na disputa ao prêmio, também apareceu no registro.

A presença mais inusitada foi a do ator Henri Castelli, que entrou na edição mas só permaneceu cerca de três dias na casa porque apresentou problemas de saúde.

Além da selfie, o modelo compartilhou um vídeo em que todos pulam e gritam "Uh, é BBB". Depois, interage com a goiana Chaiany Andrade.

A final do programa irá ao ar na noite desta terça-feira, na TV Globo, e deve coroar Ana Paula Renault, Juliano Floss ou Milena Moreira como vencedor ou vencedora do reality. O valor do prêmio supera R$5 milhões.